Falle del passato Polo "Ciliegino", il peso del passato e l'ombra dei risarcimenti: ancora verifiche tecniche

I cantieri vennero autorizzati e partirono durante la fase amministrativa dell'allora giunta Fasulo ma si rivelarono un nulla di fatto che però causò non pochi effetti sia alle aree scelte per i lavori sia alle sorti burocratiche e finanziarie dell'ente

Gela. Un'intesa generale non è stata ancora raggiunta ma l'intenzione dell'amministrazione comunale è di non perdere di vista la vicenda scaturita dal polo agrifotovoltaico “Ciliegino” della cooperativa "Agroverde" che non vide mai la luce. Mesi fa, i giudici del Tar Palermo accolsero il ricorso di due proprietari delle aree che furono occupate per consentire l'avvio dei lavori di un polo che allora si candidava a essere uno dei più grandi d'Europa quanto a capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le attività si fermarono dopo pochi mesi ma le aree erano già state ampiamente sbancate e mutate. Ieri, a Palazzo di Città, su iniziativa dell'amministrazione comunale, si è tenuto un nuovo incontro tecnico, dopo quello svolto mesi fa. E' evidente che l'ente comunale, attualmente in dissesto e in una fase fondamentale per gli strumenti finanziari da approvare, dopo il sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato, non può permettersi di avere sulle spalle il peso di eventuali risarcimenti, anche di valore consistente. La decisione del Tar che ha dato ragione ai due proprietari è stata, intanto, impugnata. I risarcimenti, in sede giudiziaria, sono stati riconosciuti con decorrenza dal 2019 mentre il periodo precedente è stato considerato prescritto. E' un capitolo che tocca pure l'organismo straordinario di liquidazione. L'ipotesi già ventilata è di un'offerta da formalizzare ai proprietari, che hanno attivato il giudizio, allo scopo di acquisire le aree, che non possono più essere restituite allo stato originario. Il sindaco Terenziano Di Stefano aveva già sottolineato, interfacciandosi con i referenti di “Agroverde”, che Palazzo di Città si rivarrà proprio sulla cooperativa esercitando la domanda di “manleva”, indicata dai magistrati del Tar, sulla base dell'originaria convenzione sottoscritta. Il polo “Ciliegino”, i cui cantieri vennero autorizzati e partirono durante la fase amministrativa dell'allora giunta Fasulo, si rivelò un nulla di fatto che però causò non pochi effetti sia alle aree scelte per i lavori, quelle delle contrade Tenuta Bruca, Cappellania e Sant'Antonio, sia alle sorti burocratiche e finanziarie dell'ente comunale.