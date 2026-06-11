Poggio Arena, lavori in corso per il passaggio laterale: emessa ordinanza del sindaco

Il primo cittadino mette nero su bianco ciò che è stato disposto dalla prefettura di Caltanissetta, sulla base di un precedente provvedimento comunale di inizio giugno

Gela. I lavori nel passaggio laterale, verso il mare, a Poggio Arena, sono partiti. I residenti, dopo l'incontro in prefettura di martedì (richiesto dal gruppo"PeR"), attendevano l'ordinanza del sindaco Terenziano Di Stefano, che è stata appena rilasciata. Di fatto, il primo cittadino mette nero su bianco ciò che è stato disposto dalla prefettura di Caltanissetta, sulla base di un precedente provvedimento comunale di inizio giugno. Cancello chiuso fino a quando, comunque non oltre il 21 giugno, non saranno completati gli interventi di adeguamento del passaggio laterale. Sono lavori a carico del privato, titolare dell'area diventata oggetto di una contesa che si trascina avanti da mesi. I lavori dovranno servire a rendere fruibile il passaggio alternativo, inizialmente non consono alla piena agibilità. Il Tar Palermo, che in via temporanea ha riconosciuto la possibilità del passaggio, almeno fino alla conclusione delle verifiche tecniche e al giudizio di merito, aveva appunto indicato l'esigenza di un accesso utile per permettere di raggiungere il mare dalla fine di via Delle Acacie.