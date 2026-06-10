Pista di atletica, fase decisiva: in consiglio la variazione per i fondi

L'amministrazione comunale sta lavorando fin dall'insediamento allo sblocco dei lavori

Gela. Il progetto della pista di atletica a Marchitello va verso una fase decisiva. Mercoledì prossimo, in consiglio comunale, arriva la variazione di bilancio per i fondi necessari alla realizzazione. Il presidente Paola Giudice ha convocato la seduta. I fondi sono quelli delle compensazioni Eni, autorizzati dalla multinazionale. L'amministrazione comunale sta lavorando fin dall'insediamento allo sblocco dei lavori. L'area, di proprietà del Libero Consorzio, è già nella disponibilità del Comune e ci sono tutte le autorizzazioni. Il sindaco Terenziano Di Stefano, l'assessore Peppe Di Cristina e il consigliere comunale e provinciale dem Antonio Cuvato, hanno sostenuto molteplici passaggi istituzionali per portare avanti un iter che a questo punto si appresta allo sblocco dei fondi.