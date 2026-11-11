Quotidiano di Gela
Pianificazione e Prg

Piano regolatore, varianti alle norme tecniche di attuazione: affidato incarico

L'esigenza di mettere mano alle norme tecniche di attuazione è stata ribadita dall'attuale amministrazione comunale

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
11 novembre 2026 20:33
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Piano regolatore, varianti alle norme tecniche di attuazione: affidato incarico - Una delle aree cittadine ripresa dall'alto
Una delle aree cittadine ripresa dall'alto
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Gela. Il Piano regolatore generale, la cui revisione, dopo anni di attesa, fu approvata dalla Regione ormai nove anni fa, non da ora si presenta come uno strumento urbanistico da adeguare alle esigenze attuali del territorio. Negli ultimi tempi, il tema è stato ripreso nella dialettica politica ma l'amministrazione comunale, come aveva confermato l'assessore all'urbanistica Simone Morgana, stava già comunque sviluppando questo capitolo. Si va infatti verso le varianti alle norme tecniche di attuazione, che sono poi la base per lo strumento di pianificazione. L'incarico è stato affidato a un professionista esterno, l'ingegnere palermitano Enrico Puleo, che ormai da diversi anni si occupa degli strumenti urbanistici del Comune di Gela, essendo stato nominato, per incarichi tecnici, pure da precedenti amministrazioni comunali. L'esigenza di mettere mano alle norme tecniche di attuazione è stata ribadita dall'attuale amministrazione e il dirigente del settore Giovanni Curaba ha formalizzato l'incarico al professionista esterno.

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