"Per dibattito interno ci sono sedi opportune", Cirignotta: "A breve in città gli organi provinciali FI"

Cirignotta, solo poche ore prima dell'intervento di Greco, aveva nuovamente richiamato tutti all'unità

Gela. L'affondo dell'ex sindaco Lucio Greco, che ha duramente apostrofato il segretario cittadino di Forza Italia, Vincenzo Cirignotta, parlando di "dichiarazioni incomprensibili" da parte della guida del partito locale, è il chiaro segnale di anime completamente distanti tra loro. Cirignotta, solo poche ore prima dell'intervento di Greco, aveva nuovamente richiamato tutti all'unità. Non pare comunque voler forzare la mano e annuncia che a breve ci sarà, in città, un incontro degli organismi provinciali. Ha affrontato il tema con il segretario provinciale, il parlamentare Ars Rosetta Cirrone Cipolla. "All’interno di Forza Italia possono convivere sensibilità diverse e punti di vista differenti sulle dinamiche politiche locali. È una condizione fisiologica in un partito vivo, aperto al confronto e consapevole del ruolo che è chiamato a svolgere. Il dibattito, la dialettica interna e la capacità di confrontarsi anche su posizioni diverse rappresentano il sale della democrazia e costituiscono un valore. Tuttavia, il confronto deve svolgersi nelle sedi politiche opportune, attraverso il dialogo e il rispetto dei ruoli, e non attraverso dichiarazioni sulla stampa che rischiano di alimentare inutili polemiche e divisioni. Le divergenze si affrontano e si discutono all’interno degli organismi preposti, con spirito costruttivo e senso di responsabilità. È altrettanto chiaro che, una volta concluso il confronto, la linea politica del partito viene definita dal segretario cittadino, nel rispetto dei ruoli e delle regole che ne disciplinano l’organizzazione", fa sapere. Non cita mai direttamente Greco e conferma l'interessamento degli organi provinciali del partito. "Ho già avuto interlocuzioni con il coordinato provinciale on.le Rosetta Cirrone Cipolla e con gli altri vertici provinciali del partito, per dare seguito all’impegno assunto nel corso dell’ultima direzione provinciale: organizzare a Gela un incontro con gli organismi provinciali del partito, a testimonianza dell’attenzione che Forza Italia riserva al nostro territorio. Quella sarà la sede naturale per discutere di politica, affrontare le questioni aperte e delineare le prospettive future del partito, rafforzando il raccordo tra i livelli cittadino e provinciale. Conto, inoltre, sulla presenza di esponenti del Governo regionale, affinché il confronto possa tradursi in un’occasione concreta di approfondimento e di rilancio dell’azione politica sul territorio", aggiunge. Per Cirignotta, l'esempio fa seguire è quello del ruolo assunto dal partito nella vicenda della sanità cittadina. "Sul tema della sanità, Forza Italia ha dimostrato con i fatti di saper svolgere un ruolo incisivo, intervenendo con fermezza nelle sedi istituzionali per stimolare il confronto, avanzare proposte e contribuire all’individuazione di soluzioni concrete per il potenziamento dell’ospedale Vittorio Emanuele. Il nostro impegno è stato e continua a essere orientato ai risultati, attraverso il dialogo istituzionale, la programmazione e la capacità di trasformare le esigenze della città in proposte e interventi concreti. Forza Italia ha una propria identità politica e intende continuare a essere protagonista delle dinamiche locali. Il nostro obiettivo è consolidare e ampliare il radicamento del partito, costruendo una presenza sempre più forte e qualificata, capace di ascoltare cittadini, famiglie, professionisti e imprese. Lavoriamo ogni giorno con un obiettivo preciso: contribuire al miglioramento delle condizioni economiche e sociali del nostro territorio, portando avanti una politica fatta di responsabilità, proposte e concretezza. Le differenze si affrontano attraverso il confronto, le decisioni si assumono nelle sedi opportune e la politica si misura sulla capacità di dare risposte ai cittadini. È questa la strada che Forza Italia intende continuare a percorrere", conclude.