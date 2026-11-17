Pensioni, Salvini “Superiamo la legge Fornero già dal 2027”
ROMA (ITALPRESS) - "In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, supereremo la legge Fornero già dall'anno prossimo, permettendo a...
ROMA (ITALPRESS) - "In pensione a 64 anni già dal 2027. Grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche, supereremo la legge Fornero già dall'anno prossimo, permettendo a decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori di andare in pensione non più a 67 ma a 64 anni. Una scelta di giustizia e buon senso". Così in un video sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 17 novembre 2026