"Passione mare Gela" trionfa al campionato di surfcasting: vince De Pasquale, poi Lo Bartolo e Vella

Sono state quattro le prove selettive che hanno portato al risultato finale

Gela. Si è chiuso nel fine settimana appena trascorso il campionato provinciale di surfcasting. Sono state prove convincenti, che hanno garantito il podio, quelle dei tre rappresentanti della società "Passione mare Gela". Primo assoluto Salvo De Pasquale seguito da Michele Lo Bartolo ed Emanuele Vella. Sono state quattro le prove selettive che hanno portato al risultato finale. "Dopo undici anni lontano dai campi di gara, nel 2023 sono finalmente tornato ad assaporare l'adrenalina del campionato provinciale. Questa volta non più nel messinese ma nella provincia di Caltanissetta, con i colori della società Passione Mare Gela. Si è trattato di uno scenario del tutto nuovo: sabbia fine, alghe, buche, secche, canali. Ambientazioni completamente differenti e pesci diversi con cui confrontarsi. Fortunatamente - ha detto De Pasquale - sono riuscito a trovare la quadra: non ancora al cento per cento, ma la strada è quella giusta. Il bilancio di questo percorso: 4 provinciali, 16 gare, 12 medaglie e un titolo provinciale che per me ha un valore inestimabile. Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te. Servono sacrificio, passione, dedizione e determinazione e soprattutto tempo tolto a mia figlia e a mia moglie Melissa Sottile, alla quale già, per via del lavoro, riesco a dedicarne troppo poco. Non vi ringrazierò mai abbastanza per il vostro sostegno: senza di voi nulla avrebbe senso. Vi amo. Un grazie di cuore va agli amici di sempre e di questa avventura. In primis, a Salvatore Furnari, che ha riacceso in me quella fiamma che in realtà non si era mai spenta. A Daniele Mulè e Gabriele Romano, sempre presenti a ogni mia gara. Agli amici agonisti storici Giovanni Raineri, Rosario Grasso: fin da ragazzini eravate fuori dal comune, pazzeschi, al vostro confronto mi sento ancora un debuttante. Infine, un enorme ringraziamento va alla mia società, al presidente Gabriele Catania e a tutto il team. A Michele Lo Bartolo ed Emanuele Vella, ottimi agonisti e splendide persone. All'amico Gaetano Rizzo. A Francesco Cavallo, per avermi presentato questa grande squadra e naturalmente agli organizzatori della manifestazione Zagarini, con Daniela, Crocello e Giusy. Ora è il momento di guardare avanti: biglietto staccato per il prossimo Campionato Italiano 2027 e per me vale come quattro".