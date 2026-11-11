Gestione pubblica Parcheggi e strisce blu, affidamento a Ghelas in dirittura d'arrivo: proroga provvisoria fino a gennaio

L'azienda in house, amministrata dal manager Guido Siragusa, ha già da tempo trasmesso il business plan del nuovo servizio e tutta la documentazione tecnica

Gela. Un'ulteriore proroga, fino al prossimo 9 gennaio, per permettere agli uffici comunali di completare gli atti, poi da sottoporre al civico consesso, di affidamento del servizio di sosta a pagamento e parcheggi alla multiservizi Ghelas. Il settore polizia municipale ha formalizzato la proroga, sempre in favore della società privata che attualmente si occupa del servizio. L'intendimento, ormai ufficiale, dell'amministrazione comunale è di affidarsi proprio a una gestione pubblica, con Ghelas, finalizzata a efficientare i due parcheggi e a portare avanti il servizio di strisce blu. L'azienda in house, amministrata dal manager Guido Siragusa, ha già da tempo trasmesso il business plan del nuovo servizio e tutta la documentazione tecnica. Sarà però necessario un periodo ulteriore prima di finalizzare l'affidamento definitivo. Per questa ragione, fino ai primi giorni del prossimo anno verrà mantenuta l'attuale gestione.