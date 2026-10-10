Papa “La pena di morte è inammissibile”

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona. E' possibile tutelare il bene comune e soddisfare le...

A cura di Redazione 10 ottobre 2026 16:00

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CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona. E' possibile tutelare il bene comune e soddisfare le esigenze della giustizia senza ricorrere alla pena capitale: sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini e, al contempo, non privano definitivamente i colpevoli della possibilità di redenzione". Così su X Papa Leone XIV in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).