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Papa “La pena di morte è inammissibile”

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona. E' possibile tutelare il bene comune e soddisfare le...

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2026 16:00
Papa “La pena di morte è inammissibile” -
Italia
Italpress
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CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) - "La pena di morte è inammissibile perchè costituisce un attentato all'inviolabilità e alla dignità della persona. E' possibile tutelare il bene comune e soddisfare le esigenze della giustizia senza ricorrere alla pena capitale: sono stati sviluppati sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini e, al contempo, non privano definitivamente i colpevoli della possibilità di redenzione". Così su X Papa Leone XIV in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 ottobre 2026

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