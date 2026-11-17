Palermo, si stacca il semirimorchio di un tir in viale Regione Siciliana: strada danneggiata, una corsia resta chiusa

I vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autogru, sono riusciti a spostare il mezzo e a liberare la sede stradale.

PALERMO (ITALPRESS) – Un autocarro ha perso il semirimorchio questa mattina in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza dello svincolo di Bonagia in direzione Trapani. Sul posto, intorno alle 5.20, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza sono state complesse per la posizione in cui si trovava il semirimorchio. I vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autogru, sono riusciti a spostare il mezzo e a liberare la sede stradale. L’intervento si è concluso verso le 8. A causa dei danni riportati dal manto stradale, una corsia resta chiusa in attesa del completamento dei lavori di ripristino, tuttora in corso

– Foto VVF –

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