Palermo, premiati pediatra Giovanni Muscolino e la Neonatologia di Villa Serena

PALERMO (ITALPRESS) – Giovanni Muscolino, responsabile dell’Unità funzionale di Neonatologia della Casa di Cura Villa Serena di Palermo, ha ricevuto il 17° Premio di ricerca pediatrica “Stretto di Messina”. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito

PALERMO (ITALPRESS) – Giovanni Muscolino, responsabile dell’Unità funzionale di Neonatologia della Casa di Cura Villa Serena di Palermo, ha ricevuto il 17° Premio di ricerca pediatrica “Stretto di Messina”. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nel corso del 26° Meeting nazionale di Pediatria traslazionale “I Percorsi Pediatrici – Letojanni/Taormina 2026”. Il premio corona un percorso professionale contraddistinto da entusiasmo, competenza, impegno e vocazione manageriale. Al contempo, valorizza il contributo di Muscolino e della sua èquipe nel fare della Neonatologia di Villa Serena un’eccellenza medica in Sicilia per l’assistenza ai neonati prematuri, la cura delle patologie alla nascita e la patologia intermedia neonatale.

Questo traguardo coincide con il decimo anno di attività dell’Unità funzionale della Clinica, un reparto aperto al territorio che accoglie i neonati indirizzati alla Clinica dai pronto soccorso ospedalieri e dai pediatri di libera scelta e privati. Oggi la Neonatologia di Villa Serena è una realtà consolidata, sicura ed efficiente: dispone di 10 posti letto di patologia intermedia neonatale e garantisce un servizio assistenziale equiparato a quello ospedaliero, grazie alla presenza h24 di un medico neonatologo e di un anestesista.

Il congresso “I Percorsi Pediatrici – Letojanni/Taormina 2026” è stato organizzato dall’APIG (Associazione Pediatrica di Immunologia e Genetica). L’evento ha ottenuto il patrocinio del Collegio dei Direttori delle Scuole di specializzazione di Pediatria italiane e di importanti società scientifiche come la Società Italiana di Immunologia e Allergologia Pediatrica, la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e la Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica. Hanno patrocinato l’iniziativa anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina, i Comuni di Letojanni e Taormina e il Lions Club Letojanni/Valle Alcantara, con il contributo di prestigiose aziende del settore.

-foto ufficio stampa Villa Serena –

(ITALPRESS).