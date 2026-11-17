“Palermo Premia lo Sport” torna il 21 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi

Il teatro Politeama Garibaldi tornerà ad ospitare, lunedì 21 dicembre, l'edizione 2026 di "Palermo Premia lo Sport".

PALERMO (ITALPRESS) – Il teatro Politeama Garibaldi tornerà ad ospitare, lunedì 21 dicembre, l’edizione 2026 di “Palermo Premia lo Sport”. La manifestazione, promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Palermo, è dedicata ai migliori protagonisti dello sport del capoluogo e in collaborazione con la Città Metropolitana anche della provincia di Palermo. “Palermo Premia lo Sport” intende rendere omaggio agli atleti, alle squadre, ai tecnici e alle società che si sono distinte nel corso dell’anno, contribuendo con i loro risultati (titoli tricolori, europei, mondiali o corrispondenti medaglie d’oro) a valorizzare il movimento sportivo del territorio, dalle discipline più popolari a quelle meno conosciute.

“È una manifestazione che ho voluto istituire nel 2007, quando ricoprivo per la prima volta l’incarico di assessore comunale allo Sport, e che ho riproposto perché costituisce un appuntamento irrinunciabile per la nostra città – sottolinea Alessandro Anello, assessore comunale allo Sport -. È il modo con cui Palermo ringrazia pubblicamente quanti, attraverso le loro imprese sportive – continua Anello – ne portano in alto il nome in Italia e nel mondo. Un riconoscimento ai loro risultati, ma anche all’impegno e ai sacrifici che ci sono dietro ogni successo”.

In vista della definizione del programma e dell’individuazione dei premiati, assume particolare urgenza la trasmissione delle candidature da parte delle Federazioni sportive, sottolineano in una nota gli organizzatori. Tutte le Federazioni sono pertanto invitate a segnalare tempestivamente al delegato provinciale del CIP e al delegato provinciale del CONI, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i nominativi degli atleti, dei tecnici e delle società i cui atleti o squadre hanno ottenuto medaglie d’oro o hanno vinto campionati in ambito nazionale o internazionale. Sono esclusi pertanto altre tipologie di competizioni o riconoscimenti.

A maggior ragione della necessaria selezione che verrà operata dal Comitato Organizzatore, ciascuna segnalazione dovrà essere accompagnata da una sintesi dei risultati conseguiti nel 2026. La tempestività delle comunicazioni, prosegue la nota, è indispensabile per consentire la valutazione delle candidature e assicurare la rappresentanza delle diverse discipline sportive.

Le Federazioni che non avessero ancora provveduto sono quindi sollecitate a far pervenire con la massima urgenza le proprie proposte, evitando ritardi che potrebbero compromettere il completamento della selezione e l’organizzazione della cerimonia. L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 18, l’accesso al pubblico – gratuito – sarà consentito limitatamente alla capienza dei posti a sedere. Palermo Premia lo Sport è organizzata da VM Agency Group e Motus Media. Media partner l’agenzia di stampa Italpress.

– Foto ufficio stampa Stratos DMP –

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