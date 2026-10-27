Palermo, Inzaghi “A Pisa non sarò mai un nemico, sfida tra 2 squadre forti”

Il Palermo si prepara al turno infrasettimanale della nona giornata di Serie B, in programma alla Cetilar Arena

PALERMO (ITALPRESS) – Dalla vittoria contro la Carrarese alla trasferta di Pisa, con un occhio alle energie da recuperare e alla necessità di confermare le certezze tattiche. Il Palermo si prepara al turno infrasettimanale della nona giornata di Serie B, in programma alla Cetilar Arena, dove affronterà una squadra retrocessa dalla Serie A e costruita per recitare un ruolo da protagonista. Filippo Inzaghi sa che servirà una prestazione di alto livello, anche alla luce delle fatiche accumulate domenica al Barbera. “È una partita che vale 3 punti, come le altre. Il Pisa è una squadra forte, ma lo siamo anche noi. La Serie B nasconde mille insidie”, ha dichiarato il tecnico rosanero in conferenza stampa. “Siamo contenti di arrivare in questo campo con questa classifica. È un banco di prova, ma ci arriviamo felici”.

La sfida avrà anche un significato particolare per Inzaghi, che tornerà a Pisa da avversario dopo aver vissuto un’esperienza importante sulla panchina nerazzurra. “L’atmosfera mi interessa poco, torno da avversario ma nn sarò mai nemico, perché insieme abbiamo fatto qualcosa di straordinario”, ha spiegato. Il tecnico ha poi ripercorso il rapporto con la piazza toscana e le vicende che avevano accompagnato la sua separazione dal club: “Ai tempi non ho voluto chiarire le cose, ma col tempo penso si sia capito cosa è successo. La squadra di allora sa la verità. Coi tifosi potevo parlare chiaro, ma ho preferito lasciare perdere. Non volevo creare tensioni”.

Un legame che, nonostante il cambio di panchina, è rimasto intatto: “È una città che porto nel cuore. Il tempo è galantuomo, la piazza ha capito. Ho ricevuto un amore incredibile, abbiamo fatto un’impresa storica e sarà bello rivederci. Per 90′ però saremo avversari”. Sul fronte tecnico, Inzaghi si aspetta un Pisa competitivo, guidato da Paolo Bianco e dotato di giovani interessanti. “Penso che troverò il solito Bianco. Il Pisa ha preso giovani forti e un allenatore che è una garanzia, dato che ha vinto la B lo scorso anno”, ha affermato l’allenatore rosanero, sottolineando anche il peso del pubblico nella cornice della partita. “La forza delle due squadre e la cornice di pubblico faranno sì che sarà una grande festa. Speriamo che il risultato sia positivo per noi”.

La gestione delle energie sarà uno degli aspetti decisivi nella scelta dell’undici iniziale. Il successo contro la Carrarese ha richiesto un dispendio importante e il poco tempo a disposizione per recuperare impone alcune modifiche. “Qualcuno è ancora molto stanco, la gara con la Carrarese ci ha fatto sprecare molte energie. Cambierò sicuramente qualcosa”, ha anticipato Inzaghi, chiarendo che le rotazioni saranno dettate anche dalla necessità. “Oltre alla fiducia che ho nella rosa, sono obbligato a farlo. Non deve cambiare però la qualità della squadra. La rosa è all’altezza”.

Il tecnico si aspetta risposte da chi avrà l’opportunità di scendere in campo: “È una partita che si prepara da sola. Ho grande rispetto dell’avversario, ma siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sono curioso di quella che sarà la prestazione”. La notizia più rilevante riguarda l’assenza di Palumbo, che non ha recuperato dal fastidio accusato nei giorni scorsi. “Palumbo non ci sarà, non ha recuperato. Ha ancora fastidio. Per noi è fondamentale, ma possiamo permetterci di lasciarlo riposare”, ha confermato l’allenatore. Al suo posto confermato Hernani. Non ci saranno invece cambiamenti sul piano tattico. Inzaghi intende ripartire dalle certezze costruite nelle prime giornate.

– Foto Ipa Agency –

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