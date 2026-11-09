Palermo, a Ballarò saracinesche abbassate per il funerale di un pregiudicato. Lagalla: “Merita un chiarimento da parte delle istituzioni”

PALERMO (ITALPRESS) – Saracinesche abbassate in segno di rispetto a Ballarò per i funerali di Emanuele Rubino, 33 anni, morto mentre si trovava agli arresti domiciliari. Il corteo funebre ha attraversato via Maqueda accompagnato dallo strombazzare di moto

PALERMO (ITALPRESS) – Saracinesche abbassate in segno di rispetto a Ballarò per i funerali di Emanuele Rubino, 33 anni, morto mentre si trovava agli arresti domiciliari. Il corteo funebre ha attraversato via Maqueda accompagnato dallo strombazzare di moto, mentre venivano esplosi fuochi d’artificio e mortaretti. Scene da film d’altri tempi. Rubino, malato da tempo, si trovava ai domiciliari. Era colpevole del tentato omicidio di Yusupha Susso, studente gambiano, che aveva preso le difese dei commercianti bengalesi stanchi di subire soprusi ed estorsioni.

LAGALLA “MERITA L’INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI”

“Quanto accaduto questa mattina tra via Maqueda e il mercato di Ballarò, nel corso del funerale di un pregiudicato, merita un chiarimento e un intervento immediato delle istituzioni. Il diritto di dare l’ultimo saluto a una persona scomparsa è un aspetto che nessuno mette in discussione. Ma il cordoglio non può trasformarsi in una manifestazione che compromette la tranquillità dei residenti e condiziona le attività commerciali. Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che aggiunge: “Desidero sottolineare che il corteo funebre è stato prontamente segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un intervento che ha evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).