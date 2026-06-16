Giuseppe Perna (Italia Viva) lancia l'appello per una mobilitazione sull'ospedale Vittorio Emanuele di Gela: reparti depotenziati, servizi tagliati e solo due medici al Ps.

GELA – "Reparti depotenziati e servizi tagliati, l'ospedale è una scatola vuota, va avanti solo grazie ai pochi medici e operatori costretti a turni insostenibili". Anche Italia Viva rilancia l'allarme sull'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Per Giuseppe Perna, dirigente regionale di Italia Viva-Casa Riformista, è necessaria sin da subito una mobilitazione per la sanità nel territorio.

Con il parlamentare Davide Faraone, il caso è già stato portato in Parlamento. "Ma non basta – aggiunge Perna – Asp e Regione disegnano uno scenario che non corrisponde ai disagi quotidiani dei pazienti".

L'appello è a tutte le forze politiche e alla società civile per una mobilitazione "seria e strutturata". "Non vogliamo elemosinare attenzioni – conclude – pretendiamo verità e diritti". Una denuncia che si aggiunge alle proteste già sollevate da mesi da sindaco e altre forze politiche.