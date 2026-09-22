Orto Pasqualello, vicenda in consiglio comunale: interrogazione "Controcorrente"

Secondo Cafa', così come indicato anche dal dirigente regionale di "Controcorrente" Miguel Donegani, servono accertamenti precisi per mettere in sicurezza l'area e la riqualificazione appena completata

Gela. Non solo la commissione consiliare urbanistica, che ha preannunciato l'audizione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio e del dirigente Antonino Collura, ma anche un'interrogazione sulla vicenda dell'area dell'Orto Pasqualello. Il consigliere comunale Paolo Cafa', in aula, chiederà all'amministrazione comunale delucidazioni sulla progettazione, sui collaudi e sul sistema di regimentazione delle acque piovane, che sabato scorso, durante le ore di maltempo, si sono riversate su un tratto del lungomare Federico II di Svevia. Secondo Cafa', così come indicato anche dal dirigente regionale di "Controcorrente" Miguel Donegani, servono accertamenti precisi anche per mettere in sicurezza l'area e la riqualificazione appena completata.