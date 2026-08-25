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Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone

ROMA (ITALPRESS) - "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore". Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annunc...

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2026 11:53
Nuovo intervento chirurgico per Federica Brignone -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore". Comincia così un post pubblicato sui social da Federica Brignone, che annuncia di tornare sotto i ferri oggi. "Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio", ha aggiunto la campionessa azzurra dello sci alpino.

"Per ora è tutto... Vi terrò aggiornati", ha concluso Brignone.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 25 agosto 2026

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