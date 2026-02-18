Quotidiano di Gela

Nuova rete San Leo attiva, Franzone: "Chiederemo a Siciliacque e Caltaqua erogazione h24"

La rete San Leo può essere il punto cruciale di un sistema idrico finalmente più efficiente e senza gravi stop che da anni danneggiano l'intera collettività cittadina

18 febbraio 2026 17:25
Gela
Attualità
Gela. Il pieno avvio, con il relativo innesto nella rete, della nuova condotta San Leo, fondamentale per la tenuta delle forniture idriche in città, continua a essere oggetto di forte attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, ormai da quasi due anni, dal momento dell'insediamento, stanno sviluppando una programmazione sul servizio idrico volta a una copertura totale dell'area urbana. La nuova condotta dovrebbe ridurre al minimo il rischio di guasti, su quella linea sempre frequenti fino a poche settimane fa e capaci di bloccare l'erogazione in buona parte delle aree cittadine. “Con l'avvio della nuova linea San Leo – spiega l'assessore Franzone – progressivamente, chiederemo a Siciliacque e a Caltaqua di assicurare l'erogazione h24 in tutte le aree della città servite dalla condotta. Per noi, è un obiettivo fondamentale”. In vista dei mesi estivi, a Palazzo di Città, nel dialogo istituzionale con l'Ati idrico, guidata proprio da Di Stefano, si mira a un rafforzamento netto del servizio, sfruttando le nuove fonti di approvvigionamento e i pozzi, man mano individuati e attivati. La rete San Leo può essere il punto cruciale di un sistema idrico finalmente più efficiente e senza gravi stop che da anni danneggiano l'intera collettività cittadina.

