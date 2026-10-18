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Nuova Città di Gela ko all’esordio in B2: l’Amando Jonica sbanca il PalaLivatino

24-26, 20-25 e 23-25 i punteggi dei tre set che hanno visto esultare la formazione ospite.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
18 ottobre 2026 21:10
Nuova Città di Gela ko all’esordio in B2: l’Amando Jonica sbanca il PalaLivatino -
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Gela. Tris peloritano al PalaLivatino e Nuova Città di Gela ko: la prima giornata di Serie B2 sorride alla New Amando Jonica Volley, che nella tana giallorossa disputa una gara da urlo piegando l’attrezzata formazione nelle mani di Gianluca Aceto per 3-0. 24-26, 20-25 e 23-25 i punteggi dei tre set che hanno visto esultare la formazione ospite.

Da dimenticare, dunque, la prima delle tre gare interne consecutive della Nuova Città di Gela, che già domenica prossima avrà l’occasione di rifarsi al PalaLivatino al cospetto del Messina Volley.

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