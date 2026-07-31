Nuova ambulanza a servizio della città, Procivis: "Chi può ci aiuti per completare allestimento"

L'appello alla città dalla Procivis

Gela. "La città non può e non deve rimanere indifferente", così fanno sapere i riferimenti della Procivis. "Oggi rendiamo noto un traguardo importante ma anche una sfida che riguarda da vicino ognuno di noi. La Pubblica Assistenza Procivis ha acquistato una nuova ambulanza di soccorso utile al servizio di eccedenza 118. Un mezzo fondamentale per la nostra comunità, acquistato e interamente sostenuto dai volontari della Pubblica Assistenza Procivis grazie ai sacrifici e ai servizi resi quotidianamente con dedizione e professionalità. Un servizio vitale per la città. Con il servizio di eccedenza 118, la Procivis svolge un ruolo insostituibile a Gela da molti anni, dal 2012 ad oggi. Dopo anni di criticità e difficoltà, oggi nessun cittadino a causa delle elevate chiamate puo' attendere un’ambulanza proveniente da fuori città: per questa ragione la mission dei nostri volontari è quella di garantire ogni giorno un servizio importante poiché i soccorritori della Procivis sono sempre pronti a rispondere all'emergenza con immediatezza e passione. Un’ambulanza in più a Gela è una possibilità in più di salvare una vita. Quando si chiama il 118 e si chiede aiuto, più sono i mezzi disponibili sul territorio, più la risposta è rapida ed efficace soprattutto quando parliamo di codici rossi", continuano. L'appello è rivolto alla città. "Perché abbiamo bisogno di tutti voi? Un mezzo di soccorso non appartiene solo ai soccorritori o alla struttura: appartiene a tutta la città, a ogni cittadino, a ogni famiglia. In un momento di emergenza, quell'ambulanza potrebbe servire a chiunque di noi. Chiediamo ai cittadini, alle imprese e alle attività commerciali locali di sposare questa iniziativa, proprio come avviene nelle migliori realtà civiche. Ogni piccolo contributo conta: anche una piccola donazione serve ad acquistare le attrezzature sanitarie essenziali per completare l'allestimento del mezzo. Fai la tua parte: sostieni il legame con la città e con chi ogni giorno tutela la salute di tutti, ringraziando tutti coloro I quali ogni giorno si trovano in prima linea per scelta e amore alla città", aggiungono i volontari.

Ecco, di seguito, l'Iban della Pubblica Assistenza Procivis: IT28H0503683330CC4160000682.

Causale: Un ambulanza per Gela.