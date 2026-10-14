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Notte serena per il Papa, rimosso adenocarcinoma polmonare

ROMA (ITALPRESS) - Notte tranquilla per Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri pomeriggio. Il bollettino ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso ieri...

A cura di Redazione Redazione
14 ottobre 2026 10:30
Notte serena per il Papa, rimosso adenocarcinoma polmonare -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Notte tranquilla per Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri pomeriggio. Il bollettino ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede, diffuso ieri sera, rende noto infatti che al Papa "è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro e che l'esame istologico ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori".

"Il Santo Padre - aggiunge il Bollettino vaticano - è stato in sala operatoria per circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano dove ha cenato".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 14 ottobre 2026

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