Sindacato Niscemi, la Cgil presenta il Rapporto sulla condizione femminile in Sicilia

Giovedì 12 novembre, in biblioteca, la Cgil presenta il Rapporto sulla condizione femminile in Sicilia. Presenti Rosanna Moncada e Alfio Mannino.

Niscemi - Giovedì 12 novembre, alle 16:30, la biblioteca comunale di Niscemi ospiterà la presentazione del “Rapporto sulla condizione femminile in Sicilia”, organizzata dalla Cgil Sicilia e dalla Cgil Caltanissetta. L’incontro, intitolato “Non è più tempo di tacere”, è uno degli appuntamenti che precedono lo sciopero generale del 20 novembre.

All’incontro saranno presenti la segretaria generale della Cgil Caltanissetta, Rosanna Moncada, e il segretario regionale della Cgil, Alfio Mannino.

Il rapporto fotografa la condizione delle donne nell’isola e sarà l’occasione per aprire un confronto sul territorio.