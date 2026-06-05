Niscemi, furto in una chiesa: Conti, "vergognatevi e restituite tutto"

Il sindaco Massimiliano Conti, con un video postato sui social, recandosi nella chiesa colpita, ha parlato di un atto di cui bisogna vergognarsi

Niscemi. I ladri non si fermano neanche davanti a una chiesa. Ieri notte, hanno preso di mira la parrocchia Santa Maria della Speranza, a Piano Mangione. Sono stati portati via oggetti sacri, arnesi, anche per le manutenzioni, e sistemi audio. Il sindaco Massimiliano Conti, con un video postato sui social, recandosi nella chiesa colpita, ha parlato di un atto di cui bisogna vergognarsi. "Restituite quello che avete rubato - ha detto - tutti dobbiamo indignarci. Chi ha visto qualcosa, collabori e fornisca informazioni utili".