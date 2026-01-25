Niscemi, cedimenti anche sulla sp10: strada chiusa e rilevamenti in corso
La frana degli scorsi giorni ha reso impraticabile la sp12 e ora ci sono segnali preoccupanti anche per la sp10
A cura di Redazione
25 gennaio 2026 14:06
Niscemi. Nuovi cedimenti e questa volta il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti si è visto costretto, per ora in via precauzionale, a vietare la viabilità lungo la sp10. La frana degli scorsi giorni ha reso impraticabile la sp12 e ora ci sono segnali preoccupanti anche per la sp10. Conti ne ha disposto la chiusura. "Sono in corso rilevamenti", ha riferito il primo cittadino.