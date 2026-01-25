Quotidiano di Gela

Niscemi, cedimenti anche sulla sp10: strada chiusa e rilevamenti in corso

La frana degli scorsi giorni ha reso impraticabile la sp12 e ora ci sono segnali preoccupanti anche per la sp10

A cura di Redazione Redazione
25 gennaio 2026 14:06
Niscemi, cedimenti anche sulla sp10: strada chiusa e rilevamenti in corso - I cedimenti sulla sp12
I cedimenti sulla sp12
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Niscemi. Nuovi cedimenti e questa volta il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti si è visto costretto, per ora in via precauzionale, a vietare la viabilità lungo la sp10. La frana degli scorsi giorni ha reso impraticabile la sp12 e ora ci sono segnali preoccupanti anche per la sp10. Conti ne ha disposto la chiusura. "Sono in corso rilevamenti", ha riferito il primo cittadino.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela