Nasce all’Ars ‘Costituente Popolare’, Romano “Il centro si unisce e riparte dalla Sicilia” / Video

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una affollata conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Palazzo dei Normanni

PALERMO (ITALPRESS) – Prove di “grande centro” in Sicilia dove oggi è stata annunciata ufficialmente la nascita di “Costituente Popolare”, un nuovo soggetto politico che federa Udc, Dc e Noi moderati. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una affollata conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana, alla presenza di numerosi sindaci e amministratori locali.

Il primo passo è stato la costituzione di un nuovo gruppo parlamentare all’Ars. Cinque i componenti: i quattro parlamentari regionali provenienti dalla Democrazia cristiana (Carmelo Pace, Ignazio Abbate, Nuccia Albano e Serafina Marchetta) e la deputata di Noi moderati Marianna Caronia. A presentare il nuovo gruppo c’erano anche il coordinatore regionale Udc, Decio Terrana, e il coordinatore politico nazionale di Noi moderati Saverio Romano.

“Questo progetto politico radicato nel centrodestra – ha detto Romano – delinea una prospettiva e mira a raccogliere il consenso di quanti si ispirano al popolarismo europeo. Vogliamo mettere insieme esperienze, sensibilità e tradizioni politiche che condividono una stessa visione della società, fondata sulla centralità della persona, della famiglia, del lavoro e delle comunità. Il nuovo gruppo parlamentare rappresenta un primo passo concreto di un percorso che vuole dare continuità a questi valori, traducendoli in proposte e risposte ai bisogni dei siciliani”.

Il coordinatore di Noi Moderati ha sottolineato anche la valenza nazionale di questo progetto politico: “La Sicilia è il luogo dal quale prende avvio questa esperienza, con l’ambizione di contribuire a una riflessione politica più ampia sul ruolo e sul futuro dell’area moderata e popolare”. Romano ha infine affermato che Costituente popolare “sostiene convintamente il governo Schifani in Sicilia” ed ha aggiunto che è prematuro parlare di candidature per le prossime elezioni regionali: “quando sarà il momento anche noi avanzeremo le nostre proposte”.

SCHIFANI “DA SICILIA MESSAGGIO UNITÀ FORZE MODERATE”

“Dalla Sicilia parte un messaggio politico chiaro: le forze centriste e moderate unite rappresentano un valore aggiunto per il centrodestra. Saluto con favore la nascita del gruppo Udc-Dc-Noi Moderati all’Ars, una scelta che rafforza la coalizione e il sostegno al mio governo. Insieme, queste forze possono far valere meglio le proprie idee e rappresentare più cittadini. Le divisioni, invece, ne indeboliscono il contributo”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– Foto da video xd6/Italpress –

(ITALPRESS).