Musei senza personale, Giorrannello: "Tocca alla Regione attuare le soluzioni"

Il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello ritorna sulla questione, più volte sollevata dall'amministrazione comunale

Gela. Le risposte concrete sono attese da tempo. Per i musei locali, continua a essere fondamentale la dotazione di personale. Il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello ritorna sulla questione, più volte sollevata dall'amministrazione comunale. "Gela possiede un patrimonio storico, archeologico e culturale di valore straordinario, riconosciuto a livello regionale e nazionale. La città è pronta. La Regione, purtroppo, ancora no. Per questo chiediamo con forza al Governo regionale di intervenire immediatamente individuando una soluzione chiara e definitiva. Le possibili soluzioni - dice Giorrannello - potrebbero essere o un piano straordinario di assunzioni per l’ente parco, che consenta finalmente di garantire personale stabile, qualificato e sufficiente alla gestione dei musei oppure cercare una soluzione alternativa altrettanto efficace che restituisca autonomia operativa e continuità ai siti culturali della città. Ciò che chiediamo è semplice: una risposta rapida, concreta e rispettosa del ruolo che Gela merita. Non possiamo più permettere che la burocrazia o l’inerzia amministrativa frenino lo sviluppo turistico e culturale di un territorio che ha già dimostrato di essere pronto ad accogliere visitatori, studiosi e appassionati". È evidente che la destinataria delle rimostranze è la Regione. "Gela vuole mostrare le sue bellezze. Gela vuole crescere. Gela vuole essere trattata come tutte le altre città siciliane. Adesso tocca alla Regione dimostrare di voler davvero investire sul nostro futuro", conclude il consigliere M5s.