Moratti “Più produttività per avere più crescita e rafforzare il ceto medio”

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi inizia a Milano una tre giorni, "L'ottimismo della volontà". E' dedicata in maniera prevalente alle tematiche che riguardano la crescita. L'Italia è un paese che cresce, sia...

MILANO (ITALPRESS) - "Oggi inizia a Milano una tre giorni, "L'ottimismo della volontà". E' dedicata in maniera prevalente alle tematiche che riguardano la crescita. L'Italia è un paese che cresce, siamo comunque il secondo paese del G7 per crescita, ma ha un problema che è legato alla produttività. La produttività italiana è salita negli ultimi trent'anni dello 0,3%, la media europea è +18%. Quindi abbiamo elaborato come Consulta un programma che nasce da un confronto col mondo accademico, della finanza, della produzione, per capire quali sono le leve per la crescita". Lo afferma Letizia Moratti, eurodeputata del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.

"Focalizzarsi sulla crescita significa cercare quali sono le misure concrete per dare al ceto medio più potere di consumo. "Un tema che è legato alla produttività è il tema dei salari. Con la bassa produttività i salari sono bassi, quindi spingere sulla produttività significa avere poi la possibilità di avere salari più alti, andare incontro al ceto medio", prosegue.

"Ci confronteremo con amministratori delegati, imprenditori, esperti di finanza, professori universitari, con il mondo sindacale, con i rappresentanti delle categorie. I risultati che avremo da questi tre giorni li porteremo poi nei territori per un ulteriore confronto con il mondo produttivo. Un punto che toccheremo che è come canalizzare il risparmio privato a sostegno della crescita, quali nuovi strumenti possiamo mettere in campo", sottolinea Moratti.

"L'Europa ha giustamente messo la competitività al centro della propria agenda. Ci sono luci e ombre, un aspetto sicuramente positivo è la previsione che c'è nel prossimo bilancio pluriannale, che in questo momento è in fase di negoziazione, la previsione di creare un fondo per la competitività, dotato di 400 milioni, che sarà indirizzato ai settori più innovativi - spiega l'eurodeputata -. Avrà come obiettivo proprio quello di creare un collegamento tra la ricerca di base e il trasferimento tecnologico ai prodotti di mercato. Questa è sicuramente un'iniziativa importante che la Commissione sta portando avanti".

"Altrettanto importante è quella politica di diversificazione dei mercati che sempre la Commissione sta portando avanti, l'ha fatto con il Mercosur, con l'India, con l'Australia, lo sta facendo con altri paesi - aggiunge -. Più attenzione al tema della competitività deve essere data sulle politiche europee con l'avvio del mercato unico degli investimenti e dei risparmi che dovrebbe avviarsi e completarsi e il mercato unico dell'energia che è ancora lontano invece dall'essere completato. Su queste misure ci vuole una visione davvero più europea, meno legata agli interessi dei singoli Stati".

"Cito tre punti su cui la Commissione va nella direzione giusta sull'energia: la sospensione del regolamento del metano, che prevedeva requisiti ambientali troppo stringenti sui Paesi dai quali siamo importatori, la proposta della von der Leyen di acquisti congiunti, e l'apertura su un dialogo strategico con le raffinerie", prosegue Moratti, che spiega: "Meno positive ancora le misure che riguardano la tassa sul carbonio. Quindi abbiamo dei settori che ancora sono penalizzati, penso all'acciaio, a tutti i settori energivori, penso al settore della ceramica, quindi su questo c'è ancora molto da lavorare. L'impegno di Forza Italia nell'ambito del PPE è mantenere gli obiettivi di decarbonizzazione ma avere la possibilità di una maggiore flessibilità sugli strumenti e sui tempi".

Sul fronte sanitario "la prevenzione è un tema importantissimo. Screening e vaccinazioni portano a un beneficio stimabile, dato dalla maggior partecipazione al mondo del lavoro, minore pressione sui sistemi sanitari nazionali e una qualità della vita migliore. Tutto questo è misurabile. Studi scientifici hanno definito che un euro investito in prevenzione dà un risultato di 14 euro", sottolinea la presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.

"Non investire in prevenzione è sbagliato. Il problema è che la prevenzione nei bilanci nazionali è un costo - aggiunge -. Questo governo, per la prima volta su spinta di Forza Italia, ha dedicato dei fondi, 250 milioni, alla prevenzione. Come inizio è importante, ma quello che però dovremmo fare, a livello europeo, è modificare la contabilizzazione della prevenzione, con la stessa flessibilità che è stata introdotta sulle spese per difesa ed energia. Il nostro impegno, è dialogare con la Commissione per trasformare queste spese in investimento".

- Foto Italpress -

(ITALPRESS).