Le accuse "Mondo opposto", carabiniere e poliziotto si difendono: "Mai fornito informazioni al gruppo di Musto"

L'indagine “Mondo opposto” consentì agli inquirenti di ricostruire la rete di Cosa nostra, tra Niscemi e Gela

Gela. La requisitoria finale dei pm della Dda di Caltanissetta, con le relative richieste, è prevista a gennaio. In settimana, due imputati coinvolti nell'inchiesta antimafia “Mondo opposto” hanno preso le distanze dalle contestazioni che gli vengono mosse. Si tratta del carabiniere Giuseppe Carbone e del poliziotto in pensione Salvatore Giugno. Entrambi niscemesi, sono accusati di aver fornito informazioni riservate al gruppo di Cosa nostra che gravitava intorno al boss Alberto Musto, già condannato in via definitiva. Gli imputati che stanno sostenendo il dibattimento, davanti al collegio penale del tribunale di Gela, presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti, a differenza di altri coinvolti non hanno optato per riti alternativi. L'indagine “Mondo opposto” consentì agli inquirenti di ricostruire la rete di Cosa nostra, tra Niscemi e Gela. In base alle contestazioni, il gruppo di Musto avrebbe potuto contare su informazioni giunte da appartenenti alle forze dell'ordine. Il carabiniere Carbone, che ha risposto alle domande sia dei pm che dei difensori, ha escluso di aver avuto interlocuzioni con Francesco Cantaro, a sua volta già condannato, che invece riferì di aver ottenuto informazioni dal militare dell'arma. Carbone, tra gli altri aspetti, ha sottolineato che non ebbe mai dati su attività del nucleo operativo dei carabinieri, impegnato proprio nell'inchiesta “Mondo opposto”. “Non sono informazioni che vengono riferite alla stazione dove mi sono occupato soprattutto di lavoro d'ufficio”, ha detto. Si è difeso pure il poliziotto Salvatore Giugno che per anni, in servizio al commissariato di Gela, si occupò di criminalità organizzata. “Per venticinque anni ho frequentato gli uffici della Dda di Caltanissetta per l'attività che svolgevo – ha sottolineato – ho avuto contatti anche con i servizi segreti sia per vicende legate alla criminalità organizzata locale sia per questioni relative al Muos di Niscemi". I pm della Dda, però, ritengono che ebbe incontri, in più occasioni, con uno degli imputati, vicino a Musto, Carlo Zanti, a sua volta già condannato. “Non lo conoscevo – ha riferito il poliziotto – una volta, però, mi fermò, a Niscemi, per chiedermi informazioni sul rilascio di una patente. Poi, alla vigilia di Natale, dato che aveva un suo ufficio, andai a trovarlo ma solo per fargli gli auguri. Fu in quell'occasione che mi disse che non gli rilasciavano gli atti su un'indagine che lo riguardava. Solo quando entrai dentro mi accorsi che c'era Alberto Musto ma non ho dato alcuna informazione. Ero già in pensione e indicai solo quello che era previsto per il rilascio degli atti giudiziari”. Giugno, rispondendo alle domande dei difensori, gli avvocati Flavio Sinatra e Giuseppe Pavich, ha ricordato di aver consigliato a Zanti di non frequentare Musto. Ha ribadito di essere stato lui, inoltre, a comunicare all'ex capo della squadra mobile di Caltanissetta, Giovanni Giudice, che dopo la scarcerazione Musto si stava muovendo a Niscemi insieme al fratello Sergio Musto e a Francesco Cantaro. Fu poi Giudice, come ha riferito nel corso della sua testimonianza, a contattare l'allora comandante provinciale dei carabinieri, che però, a sua volta, ha riferito in aula che l'inchiesta “Mondo opposto” venne sviluppata successivamente e non sulla scorta di quella comunicazione. I pm della Dda, Claudia Pasciuti e Davide Spina, hanno più volte insistito, durante l'esame dei due imputati, su quelle che considerano incoerenze nella ricostruzione dei due appartenenti alle forze dell'ordine. Sono a processo, inoltre, il gelese Emanuele Burgio, i mazzarinesi Alessandro Fausciana, Gaetano Fausciana e Salvatore Fausciana e Antonino Pittalà e Salvatore Pittalà. Nel procedimento, già in udienza preliminare, si sono costituiti parti civili, il Comune di Niscemi (con il legale Paolo Testa), i Ministeri dell’interno e della difesa, tramite l’Avvocatura dello Stato (con il legale Giuseppe Laspina), la Federazione antiracket Fai e chi avrebbe subito pressioni, minacce e danneggiamenti.