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Meteo Gela — Previsioni per il 28 marzo 2026: cielo prevalentemente sereno, ventilazione in aumento

A Gela il 28 marzo 2026 temperature miti e cielo generalmente sereno, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e venti sostenuti in mare.

A cura di Meteorologo
27 marzo 2026 15:00
Meteo Gela — Previsioni per il 28 marzo 2026: cielo prevalentemente sereno, ventilazione in aumento -
Meteo
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Domani, 28 marzo 2026, a Gela ci aspetta una giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista delle precipitazioni: non sono previste piogge. Le temperature saranno fresche nella prima parte della giornata e miti nel pomeriggio; attenzione al vento, che tenderà a rinforzare specialmente tra primo e tardo pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) (2026-03-28 00:00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 10,2 °C (percepita 9,1 °C).
  • Umidità: 70% — Pressione: 1008 hPa.
  • Vento: NW a 7,7 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) (2026-03-28 03:00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura minima prevista: 8,5 °C (percepita 5,6 °C).
  • Umidità: 76% — Pressione: 1008 hPa.
  • Vento: NNW a 5,2 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00) (2026-03-28 06:00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 9,7 °C (percepita 7,4 °C).
  • Umidità: 69% — Pressione: 1008 hPa.
  • Vento: NNW a 4,5 m/s con raffiche fino a 8,3 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00) (2026-03-28 09:00:00)

  • Condizione: cielo sereno, soleggiato.
  • Temperatura: 13,4 °C (percepita 12,3 °C).
  • Umidità: 57% — Pressione: 1009 hPa.
  • Vento: NW a 6,9 m/s con raffiche intorno a 7,1 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00) (2026-03-28 12:00:00)

  • Condizione: nubi sparse (copertura circa 26%).
  • Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,1 °C).
  • Umidità: 56% — Pressione: 1009 hPa.
  • Vento: Ovest-NO a 6,9 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00) (2026-03-28 15:00:00)

  • Condizione: cielo coperto — aumento della nuvolosità.
  • Temperatura massima prevista: 15,1 °C (percepita 14,2 °C).
  • Umidità: 58% — Pressione: 1008 hPa.
  • Vento: NW a 9,9 m/s con raffiche fino a 10,2 m/s: vento più sostenuto della giornata.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) (2026-03-28 18:00:00)

  • Condizione: nubi sparse (copertura ~51%).
  • Temperatura: 12,9 °C (percepita 11,9 °C).
  • Umidità: 64% — Pressione: 1010 hPa.
  • Vento: NNW a 9,0 m/s con raffiche fino a 11,9 m/s — attenzione alle raffiche marittime.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00) (2026-03-28 21:00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 11,9 °C (percepita 10,9 °C).
  • Umidità: 68% — Pressione: 1011 hPa.
  • Vento: NW a 6,3 m/s con raffiche fino a 10,5 m/s.
  • Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

  • Condizioni: giornata asciutta, prevalenza di cielo sereno al mattino e in serata, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio.
  • Temperature: minime intorno a 8,5 °C, massime fino a 15,1 °C.
  • Vento: tendenzialmente da N-NO/NW, raffiche localmente forti nel primo/ tardo pomeriggio (fino a ~12 m/s).
  • Avvertenze: nessuna precipitazione attesa, ma il vento può rendere il mare mosso e la percezione termica più fredda nelle ore centrali e serali.

Nota: previsioni basate sui dati a disposizione e suscettibili di aggiornamento; per esigenze marittime o attività all'aperto consultare i bollettini ufficiali aggiornati nelle ore successive.

Previsioni meteo 28 marzo 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.2° (perc. +9.1°)
Precip. -
Vento 7.7 NO (max 9.5)
Umidità 70%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +8.5° (perc. +5.6°)
Precip. -
Vento 5.2 NO (max 8.1)
Umidità 76%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.7° (perc. +7.4°)
Precip. -
Vento 4.5 NO (max 8.3)
Umidità 69%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.4° (perc. +12.3°)
Precip. -
Vento 6.9 NO (max 7.1)
Umidità 57%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.2° (perc. +13.1°)
Precip. -
Vento 6.9 O (max 7.5)
Umidità 56%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.1° (perc. +14.2°)
Precip. -
Vento 9.9 NO (max 10.2)
Umidità 58%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.9° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 9.0 NO (max 11.9)
Umidità 64%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +11.9° (perc. +10.9°)
Precip. -
Vento 6.3 NO (max 10.5)
Umidità 68%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.8° (perc. +9.8°)
Precip. -
Vento 3.7 NO (max 6.4)
Umidità 73%
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