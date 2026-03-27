Meteo Gela — Previsioni per il 28 marzo 2026: cielo prevalentemente sereno, ventilazione in aumento

A Gela il 28 marzo 2026 temperature miti e cielo generalmente sereno, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio e venti sostenuti in mare.

Domani, 28 marzo 2026, a Gela ci aspetta una giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista delle precipitazioni: non sono previste piogge. Le temperature saranno fresche nella prima parte della giornata e miti nel pomeriggio; attenzione al vento, che tenderà a rinforzare specialmente tra primo e tardo pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) (2026-03-28 00:00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 10,2 °C (percepita 9,1 °C).

Umidità: 70% — Pressione: 1008 hPa.

Vento: NW a 7,7 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) (2026-03-28 03:00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura minima prevista: 8,5 °C (percepita 5,6 °C).

Umidità: 76% — Pressione: 1008 hPa.

Vento: NNW a 5,2 m/s con raffiche fino a 8,1 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mattina (06:00) (2026-03-28 06:00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 9,7 °C (percepita 7,4 °C).

Umidità: 69% — Pressione: 1008 hPa.

Vento: NNW a 4,5 m/s con raffiche fino a 8,3 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00) (2026-03-28 09:00:00)

Condizione: cielo sereno , soleggiato.

, soleggiato. Temperatura: 13,4 °C (percepita 12,3 °C).

Umidità: 57% — Pressione: 1009 hPa.

Vento: NW a 6,9 m/s con raffiche intorno a 7,1 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Mezzogiorno (12:00) (2026-03-28 12:00:00)

Condizione: nubi sparse (copertura circa 26%).

(copertura circa 26%). Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,1 °C).

Umidità: 56% — Pressione: 1009 hPa.

Vento: Ovest-NO a 6,9 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Primo pomeriggio (15:00) (2026-03-28 15:00:00)

Condizione: cielo coperto — aumento della nuvolosità.

— aumento della nuvolosità. Temperatura massima prevista: 15,1 °C (percepita 14,2 °C).

Umidità: 58% — Pressione: 1008 hPa.

Vento: NW a 9,9 m/s con raffiche fino a 10,2 m/s: vento più sostenuto della giornata .

. Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) (2026-03-28 18:00:00)

Condizione: nubi sparse (copertura ~51%).

(copertura ~51%). Temperatura: 12,9 °C (percepita 11,9 °C).

Umidità: 64% — Pressione: 1010 hPa.

Vento: NNW a 9,0 m/s con raffiche fino a 11,9 m/s — attenzione alle raffiche marittime.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Sera (21:00) (2026-03-28 21:00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 11,9 °C (percepita 10,9 °C).

Umidità: 68% — Pressione: 1011 hPa.

Vento: NW a 6,3 m/s con raffiche fino a 10,5 m/s.

Visibilità: 10.000 m — Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Riepilogo del giorno

Condizioni: giornata asciutta , prevalenza di cielo sereno al mattino e in serata, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio .

, prevalenza di cielo sereno al mattino e in serata, con . Temperature: minime intorno a 8,5 °C , massime fino a 15,1 °C .

, massime fino a . Vento: tendenzialmente da N-NO/NW, raffiche localmente forti nel primo/ tardo pomeriggio (fino a ~12 m/s).

(fino a ~12 m/s). Avvertenze: nessuna precipitazione attesa, ma il vento può rendere il mare mosso e la percezione termica più fredda nelle ore centrali e serali.

Nota: previsioni basate sui dati a disposizione e suscettibili di aggiornamento; per esigenze marittime o attività all'aperto consultare i bollettini ufficiali aggiornati nelle ore successive.