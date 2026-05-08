Meteo Gela, 9 maggio 2026: giornata asciutta con cieli variabili e temperature miti

Gela, 9 maggio 2026 — previsto tempo asciutto e ventilazione debole: ecco le condizioni ora per ora per organizzare la giornata.

Un rapido sguardo al tempo previsto per Gela il 9 maggio 2026: la giornata si presenta complessivamente asciutta ma con nubi variabili e qualche fase di cielo coperto. Di seguito il dettaglio ora per ora per chi deve programmare spostamenti o attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte comincerà con nubi sparse e temperature intorno ai 17.5 °C. Umidità elevata (89%) e pressione sui 1015 hPa. Vento debole da nord-ovest attorno a 1.4 m/s con raffiche fino a 2.4 m/s. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm); visibilità buona, circa 10.000 m.

Prima mattina (03:00) Al mattino presto temperature in lieve calo a 16.6 °C e nuvolosità irregolare (circa 45%). Umidità 85% e pressione stabile a 1015 hPa. Vento debole da nord-est intorno a 2.2 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s. Nessuna pioggia attesa (0%).

Mattina (06:00) Verso l'alba si registrerà un aumento termico a circa 18.2 °C con nubi sparse ad aumentare (nuvolosità ~72%). Umidità 75% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole, 1.2 m/s da nord-est; condizioni asciutte e visibilità piena.

Mezza mattinata (09:00) La situazione evolve verso un cielo coperto con temperatura vicino a 19.7 °C, umidità in calo al 71% e pressione a 1017 hPa. Il vento si rinforza passando a circa 5.2 m/s da sud (174°) con raffiche fino a 5.6 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0%).

Mezzogiorno (12:00) A pranzo persisterà il cielo coperto con temperature intorno a 19.3 °C e umidità attorno al 79%. Vento moderato da sud-sud-ovest a circa 3.2 m/s (raffiche 3.8 m/s). Pressione 1017 hPa; giornata asciutta.

Primo pomeriggio (15:00) Nel primo pomeriggio cielo ancora in prevalenza nuvoloso ma con aperture (nuvolosità ~79%). Temperatura sui 19.5 °C, umidità 79% e pressione 1016 hPa. Vento intorno a 3.7 m/s da sud (182°) con raffiche fino a 4.7 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Verso il tardo pomeriggio la nuvolosità rimane consistente (circa 89%) con cielo coperto e temperatura che scende a 18.9 °C. Vento attorno a 4.4 m/s da sud-est (142°) e raffiche più marcate fino a 6.1 m/s. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm); pressione 1015 hPa.

Sera (21:00) La serata porterà un netto miglioramento con cieli che si aprono fino a cielo sereno (nuvolosità ~6%). Temperatura intorno a 17.9 °C, umidità 82% e vento debole 1.9 m/s da est (79°). Condizioni asciutte e visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 maggio 2026 una giornata generalmente asciutta, con nubi variabili e momenti di cielo coperto soprattutto in tarda mattinata e tardo pomeriggio. Temperature miti tra 16.6 °C e 19.7 °C, vento in prevalenza debole-moderato con raffiche locali fino a circa 6 m/s. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%, accumulo 0 mm).