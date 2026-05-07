Meteo Gela — 8 maggio 2026: notte con pioggerella, giornata in miglioramento

Previsioni per Gela, 8 maggio 2026: temporanei rovesci notturni, poi schiarite e venti deboli. Leggi il dettaglio orario.

Una perturbazione sfiorerà la costa di Gela nella notte, lasciando tracce di pioggia nelle prime ore; la giornata, tuttavia, dovrebbe restituire tempo in prevalenza soleggiato con venti deboli. Di seguito il quadro orario per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 19,0 °C, umidità 79% e pressione sui 1012 hPa. Vento debole dai quadranti meridionali intorno a 1,5 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Precipitazioni non previste in questa fascia.

Prima mattina (03:00) — pioggia leggera possibile. Minima intorno a 17,3 °C, umidità elevata al 91% e pressione 1012 hPa. Vento da SE a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Precipitazione stimata ~0,26 mm nelle tre ore; probabilità di pioggia ~41%.

Mattina (06:00) — nubi sparse, attenuazione dei fenomeni. Temperatura in lieve ripresa a 18,1 °C, umidità 87% e pressione costante intorno a 1012 hPa. Vento debole intorno a 2,4 m/s da nord; poche o nessuna precipitazione attesa (probabilità ~19%).

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Si sale a circa 19,8 °C, umidità 79% e pressione 1013 hPa. Vento da ovest intorno a 2,9 m/s con piccole raffiche. Condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno con temperature attorno a 20,3 °C, umidità 78% e pressione in lieve aumento a 1014 hPa. Vento moderato da SW intorno a 4,7 m/s, raffiche fino a 5,5 m/s. Giornata più calda e ventilata nella fascia centrale.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole. Temperatura vicina a 20,1 °C, umidità 80% e pressione 1013 hPa. Vento da O-SO intorno a 4,3 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Visibilità leggermente ridotta a circa 8 317 m, ma senza fenomeni significativi.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole e lieve calo termico a 18,7 °C, umidità 86% e pressione 1014 hPa. Vento da Ovest intorno a 3,2 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Condizioni tranquille, con cielo in parte velato.

Sera (21:00) — poche nuvole. Temperature attorno a 17,8 °C, umidità 88% e pressione in aumento a 1016 hPa. Vento debole da Ovest intorno a 2,4 m/s con raffiche fino a 3,7 m/s. Tempo stabile e asciutto per la serata.

Riepilogo del giorno

La notte tra il 7 e l'8 maggio vedrà cieli molto nuvolosi con una pioggia leggera possibile nelle prime ore (quota precipitazioni modesta: ~0,26 mm). Dalla mattina in poi il tempo migliorerà con schiarite e sole prevalenti, temperature comprese tra circa 17,3 °C e 20,3 °C e venti deboli-moderati da O-SO. Consigliato un ombrello per le prime ore, poi tempo favorevole per le attività all'aperto.