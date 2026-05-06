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Meteo Gela, 7 maggio 2026: giornata prevalentemente coperta con vento sostenuto

Previsioni per Gela — 7 maggio 2026: cielo coperto durante tutta la giornata, senza piogge ma con raffiche fino a ~17 m/s. Dettagli orari.

A cura di Meteorologo
06 maggio 2026 15:00
Meteo Gela, 7 maggio 2026: giornata prevalentemente coperta con vento sostenuto -
Meteo
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Domani a Gela la giornata si presenta all'insegna del cielo molto coperto ma con scarse probabilità di precipitazioni. Venti moderati o tesi dai quadranti orientali e nord-orientali potranno dare la sensazione di fresco nelle ore più miti; restano comunque temperature primaverili. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)Cielo coperto, temperature intorno ai 17.1 °C (percepiti 16.9 °C). Umidità sul 78% e pressione attorno a 1013 hPa. Vento da NE a 7.5 m/s con raffiche fino a 9.1 m/s. Visibilità buona (~10 km). Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00)Cielo molto nuvoloso/cupo, lieve calo termico a 16.5 °C (feels like 16.2 °C). Umidità 76%, pressione 1012 hPa. Vento di nuovo da NE intorno a 7.9 m/s, con raffiche fino a 11.3 m/s: attenzione alle correnti più fresche vicino alla costa. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mattina (06:00)Cielo coperto, temperatura in aumento a 19.1 °C (percepita 18.7 °C). Umidità in calo al 60%, pressione 1011 hPa. Vento più sostenuto da ENE a 10.5 m/s e raffiche fino a 15.9 m/s: possibile mare mosso. Precipitazioni: 0 mm (0%).

Mezza mattinata (09:00)Cielo completamente coperto, picco termico mattutino intorno a 22.6 °C (feels like 22.1 °C). Umidità bassa (44%) e pressione 1011 hPa. Vento dominante da Est a 13.0 m/s con raffiche fino a 17.5 m/s: sarà il periodo con le raffiche più forti della giornata.

Mezzogiorno (12:00)Cielo coperto, temperatura massima prevista circa 22.9 °C (percepita 22.6 °C). Umidità risale al 48% e pressione scende leggermente a 1009 hPa. Vento da ESE a 10.0 m/s con raffiche fino a 13.8 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%).

Primo pomeriggio (15:00)Cielo coperto, lieve calo a 21.0 °C (feels like 20.9 °C). Umidità 64%, pressione 1010 hPa. Vento in attenuazione a 6.7 m/s, raffiche intorno a 9.5 m/s, proveniente da ESE. Condizioni ancora asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00)Cielo coperto, temperatura sui 19.0 °C (percepita 19.0 °C). Umidità risalente al 77% e pressione 1011 hPa. Vento calmo/moderato da ENE a 4.1 m/s con raffiche fino a 5.6 m/s. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00)Cielo coperto, temperature attorno a 17.8 °C (feels like 17.8 °C). Umidità alta (84%), pressione 1012 hPa. Vento da NE a 5.8 m/s con raffiche fino a 8.3 m/s. Visibilità buona e nessuna pioggia prevista (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela, 7 maggio 2026: giornata prevalentemente coperta ma complessivamente asciutta (probabilità di pioggia praticamente nulla). Temperature primaverili tra circa 16–23 °C. Da segnalare il vento: rinforzi al mattino e prima parte della giornata con raffiche che potranno raggiungere i 15–18 m/s, poi in attenuazione dal pomeriggio. Per attività in mare o all'aperto valutare la situazione del vento nelle ore centrali.

Previsioni meteo 7 maggio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.1° (perc. +16.9°)
Precip. -
Vento 7.5 NE (max 9.1)
Umidità 78%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.5° (perc. +16.2°)
Precip. -
Vento 7.9 NE (max 11.3)
Umidità 76%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.1° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 10.5 NE (max 15.9)
Umidità 60%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +22.6° (perc. +22.1°)
Precip. -
Vento 13.0 E (max 17.5)
Umidità 44%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +23.0° (perc. +22.6°)
Precip. -
Vento 10.0 E (max 13.8)
Umidità 48%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.0° (perc. +20.9°)
Precip. -
Vento 6.7 E (max 9.5)
Umidità 64%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.0° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 4.1 NE (max 5.6)
Umidità 77%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.8° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 5.8 NE (max 8.3)
Umidità 84%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +18.2° (perc. +18.2°)
Precip. -
Vento 3.4 E (max 4.2)
Umidità 82%
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