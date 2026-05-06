Meteo Gela, 7 maggio 2026: giornata prevalentemente coperta con vento sostenuto
Previsioni per Gela — 7 maggio 2026: cielo coperto durante tutta la giornata, senza piogge ma con raffiche fino a ~17 m/s. Dettagli orari.
Domani a Gela la giornata si presenta all'insegna del cielo molto coperto ma con scarse probabilità di precipitazioni. Venti moderati o tesi dai quadranti orientali e nord-orientali potranno dare la sensazione di fresco nelle ore più miti; restano comunque temperature primaverili. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – Cielo coperto, temperature intorno ai 17.1 °C (percepiti 16.9 °C). Umidità sul 78% e pressione attorno a 1013 hPa. Vento da NE a 7.5 m/s con raffiche fino a 9.1 m/s. Visibilità buona (~10 km). Precipitazioni attese: 0 mm (probabilità 0%).
Prima mattina (03:00) – Cielo molto nuvoloso/cupo, lieve calo termico a 16.5 °C (feels like 16.2 °C). Umidità 76%, pressione 1012 hPa. Vento di nuovo da NE intorno a 7.9 m/s, con raffiche fino a 11.3 m/s: attenzione alle correnti più fresche vicino alla costa. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Mattina (06:00) – Cielo coperto, temperatura in aumento a 19.1 °C (percepita 18.7 °C). Umidità in calo al 60%, pressione 1011 hPa. Vento più sostenuto da ENE a 10.5 m/s e raffiche fino a 15.9 m/s: possibile mare mosso. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Mezza mattinata (09:00) – Cielo completamente coperto, picco termico mattutino intorno a 22.6 °C (feels like 22.1 °C). Umidità bassa (44%) e pressione 1011 hPa. Vento dominante da Est a 13.0 m/s con raffiche fino a 17.5 m/s: sarà il periodo con le raffiche più forti della giornata.
Mezzogiorno (12:00) – Cielo coperto, temperatura massima prevista circa 22.9 °C (percepita 22.6 °C). Umidità risale al 48% e pressione scende leggermente a 1009 hPa. Vento da ESE a 10.0 m/s con raffiche fino a 13.8 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm, 0%).
Primo pomeriggio (15:00) – Cielo coperto, lieve calo a 21.0 °C (feels like 20.9 °C). Umidità 64%, pressione 1010 hPa. Vento in attenuazione a 6.7 m/s, raffiche intorno a 9.5 m/s, proveniente da ESE. Condizioni ancora asciutte.
Tardo pomeriggio (18:00) – Cielo coperto, temperatura sui 19.0 °C (percepita 19.0 °C). Umidità risalente al 77% e pressione 1011 hPa. Vento calmo/moderato da ENE a 4.1 m/s con raffiche fino a 5.6 m/s. Precipitazioni assenti.
Sera (21:00) – Cielo coperto, temperature attorno a 17.8 °C (feels like 17.8 °C). Umidità alta (84%), pressione 1012 hPa. Vento da NE a 5.8 m/s con raffiche fino a 8.3 m/s. Visibilità buona e nessuna pioggia prevista (0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela, 7 maggio 2026: giornata prevalentemente coperta ma complessivamente asciutta (probabilità di pioggia praticamente nulla). Temperature primaverili tra circa 16–23 °C. Da segnalare il vento: rinforzi al mattino e prima parte della giornata con raffiche che potranno raggiungere i 15–18 m/s, poi in attenuazione dal pomeriggio. Per attività in mare o all'aperto valutare la situazione del vento nelle ore centrali.