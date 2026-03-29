Meteo Gela — 30 marzo 2026: giornata mite, nubi e un passaggio di pioggia nel tardo pomeriggio
A Gela il 30 marzo 2026: tempo generalmente mite con alternanza di cielo sereno e nubi; attenzione a una debole pioggia tra tardo pomeriggio e sera.
Domani a Gela si prospetta una giornata tipica di transizione primaverile: temperature generalmente miti e cielo che oscillerà tra coperture estese, intervalli di sereno e un breve episodio di pioggia nel tardo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo coperto. Temperature intorno a 11,4 °C (percepiti 10,7 °C), umidità elevata (80%) e pressione sui 1014 hPa. Vento debole da NE a 3,5 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Visibilità buona (10 km).
Prima mattina (03:00): cielo coperto con lieve calo termico a 10,7 °C (percepiti 9,9 °C). Umidità circa 79% e vento da NE a 3,3 m/s. Condizioni stabili ma ancora grigie nella prima parte della mattina.
Mattina (06:00): nubi sparse; temperatura in lieve risalita a 11,2 °C (percepiti 10,4 °C). Pressione in leggero aumento (≈1015 hPa). Vento da NE a 3,3 m/s. Mattinata fresca ma con tendenza a schiarite.
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e un aumento sensibile della temperatura fino a 13,6 °C (percepiti 12,8 °C). Umidità in diminuzione (67%) e vento più debole da S/SSW a 1,9 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00): Ancora cielo sereno; massima temporanea prevista intorno a 14,4 °C (percepiti 13,6 °C). Vento ruota da S verso SW a circa 3,6 m/s. Sole prevalente e clima generalmente gradevole.
Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse con temperatura stabile intorno a 14,4 °C (percepiti 13,6 °C). Vento in rinforzo da SW/WSW a circa 4,2 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Qualche banco di nubi potrà comparire ma senza fenomeni rilevanti.
Tardo pomeriggio (18:00): Possibile pioggia leggera con precipitazione prevista intorno a 0,15 mm nelle tre ore (probabilità di precipitazione ~23%). Temperatura intorno a 13,9 °C (percepiti 13,3 °C), vento da Ovest a circa 3,7 m/s. Si tratta di un passaggio debole e localizzato: attenzione se si è in prossimità della costa.
Sera (21:00): Ritorno a cielo coperto, temperatura intorno a 14,0 °C e umidità su valori elevati (≈75%). Vento da WNW a 3,3 m/s. Fenomeni precipitativi improbabili ma cielo nuvoloso per la serata.
Riepilogo del giorno
Giornata mite a Gela il 30 marzo 2026: prevalenza di cielo sereno tra mattina e primo pomeriggio con massime attorno a 14 °C, ventilazione debole-moderata in rotazione da NE a Ovest. Attenzione a un breve episodio di pioggia leggera nel tardo pomeriggio (≈0,15 mm), per il resto condizioni asciutte. Consigliato portare un impermeabile leggero se si prevede di stare fuori nel tardo pomeriggio/sera.