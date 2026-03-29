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Meteo Gela — 30 marzo 2026: giornata mite, nubi e un passaggio di pioggia nel tardo pomeriggio

A Gela il 30 marzo 2026: tempo generalmente mite con alternanza di cielo sereno e nubi; attenzione a una debole pioggia tra tardo pomeriggio e sera.

A cura di Meteorologo
29 marzo 2026 15:01
Meteo Gela — 30 marzo 2026: giornata mite, nubi e un passaggio di pioggia nel tardo pomeriggio -
Meteo
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Domani a Gela si prospetta una giornata tipica di transizione primaverile: temperature generalmente miti e cielo che oscillerà tra coperture estese, intervalli di sereno e un breve episodio di pioggia nel tardo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto. Temperature intorno a 11,4 °C (percepiti 10,7 °C), umidità elevata (80%) e pressione sui 1014 hPa. Vento debole da NE a 3,5 m/s con raffiche fino a 3,4 m/s. Visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): cielo coperto con lieve calo termico a 10,7 °C (percepiti 9,9 °C). Umidità circa 79% e vento da NE a 3,3 m/s. Condizioni stabili ma ancora grigie nella prima parte della mattina.

Mattina (06:00): nubi sparse; temperatura in lieve risalita a 11,2 °C (percepiti 10,4 °C). Pressione in leggero aumento (≈1015 hPa). Vento da NE a 3,3 m/s. Mattinata fresca ma con tendenza a schiarite.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e un aumento sensibile della temperatura fino a 13,6 °C (percepiti 12,8 °C). Umidità in diminuzione (67%) e vento più debole da S/SSW a 1,9 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Ancora cielo sereno; massima temporanea prevista intorno a 14,4 °C (percepiti 13,6 °C). Vento ruota da S verso SW a circa 3,6 m/s. Sole prevalente e clima generalmente gradevole.

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse con temperatura stabile intorno a 14,4 °C (percepiti 13,6 °C). Vento in rinforzo da SW/WSW a circa 4,2 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Qualche banco di nubi potrà comparire ma senza fenomeni rilevanti.

Tardo pomeriggio (18:00): Possibile pioggia leggera con precipitazione prevista intorno a 0,15 mm nelle tre ore (probabilità di precipitazione ~23%). Temperatura intorno a 13,9 °C (percepiti 13,3 °C), vento da Ovest a circa 3,7 m/s. Si tratta di un passaggio debole e localizzato: attenzione se si è in prossimità della costa.

Sera (21:00): Ritorno a cielo coperto, temperatura intorno a 14,0 °C e umidità su valori elevati (≈75%). Vento da WNW a 3,3 m/s. Fenomeni precipitativi improbabili ma cielo nuvoloso per la serata.

Riepilogo del giorno

Giornata mite a Gela il 30 marzo 2026: prevalenza di cielo sereno tra mattina e primo pomeriggio con massime attorno a 14 °C, ventilazione debole-moderata in rotazione da NE a Ovest. Attenzione a un breve episodio di pioggia leggera nel tardo pomeriggio (≈0,15 mm), per il resto condizioni asciutte. Consigliato portare un impermeabile leggero se si prevede di stare fuori nel tardo pomeriggio/sera.

Previsioni meteo 30 marzo 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.4° (perc. +10.7°)
Precip. -
Vento 3.5 NE (max 3.4)
Umidità 80%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +10.7° (perc. +9.9°)
Precip. -
Vento 3.3 NE (max 3.6)
Umidità 79%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +11.2° (perc. +10.4°)
Precip. -
Vento 3.3 NE (max 3.5)
Umidità 79%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.6° (perc. +12.8°)
Precip. -
Vento 1.9 S (max 1.9)
Umidità 67%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.4° (perc. +13.6°)
Precip. -
Vento 3.6 SO (max 3.4)
Umidità 65%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.4° (perc. +13.6°)
Precip. -
Vento 4.2 O (max 4.3)
Umidità 68%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.9° (perc. +13.3°)
Precip. 0.15mm (prob. 23%)
Vento 3.7 O (max 4.3)
Umidità 74%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.0° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 3.3 O (max 3.6)
Umidità 75%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.8° (perc. +12.2°)
Precip. -
Vento 2.6 NO (max 2.7)
Umidità 77%
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