Meteo Gela — 26 febbraio 2026: giornata stabile con cieli sereni
A Gela il 26 febbraio 2026 tempo stabile, cieli sereni e temperature tra 12°C e 15°C. Previsioni orarie e riepilogo per la giornata.
La giornata meteo prevista per Gela il 26 febbraio 2026 si annuncia stabile e prevalentemente soleggiata: aria fresca notturna e un lieve aumento termico durante le ore centrali. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura: 12,9 °C (percepita 12,5 °C). Umidità 83%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE-N (16°) a 2,13 m/s, raffiche fino a 1,91 m/s. Nuvolosità minima (5%) e visibilità 10 000 m. Precipitazioni previste: 0 mm (0%).
Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura: 12,5 °C (percepita 11,9 °C). Umidità 80%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole da N-NE (36°) a 1,41 m/s, raffiche 1,14 m/s. Cielo limpido, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura: 12,3 °C (percepita 11,7 °C). Umidità 82%, pressione 1027 hPa. Vento debole da NE (39°) a 1,94 m/s, raffiche 1,73 m/s. Condizioni stabili e assenza di nubi significative, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,6 °C). Umidità 74%, pressione 1027 hPa. Vento molto debole da WSW (251°) a 1,03 m/s, raffiche 1,08 m/s. Nuvolosità trascurabile (1%), visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno. Temperatura: 15,4 °C (percepita 14,9 °C). Umidità 73%, pressione 1027 hPa. Vento debole da SW (234°) a 2,66 m/s, raffiche fino a 2,49 m/s. Giornata lieve e gradevole per attività all'aperto, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Temperatura: 15,4 °C (percepita 15,0 °C). Umidità 76%, pressione 1026 hPa. Vento debole da WSW (247°) a 2,65 m/s, raffiche 2,85 m/s. Tempo stabile, assenza di fenomeni significativi, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperatura: 14,2 °C (percepita 13,9 °C). Umidità 85%, pressione 1026 hPa. Vento molto debole da WNW (285°) a 0,87 m/s, raffiche 0,96 m/s. Cielo terso mentre scende la sera, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Sera (21:00) — cielo sereno. Temperatura: 13,7 °C (percepita 13,3 °C). Umidità 83%, pressione 1027 hPa. Vento leggero da NE (56°) a 1,42 m/s, raffiche 1,25 m/s. Condizioni notturne stabili e limpide, visibilità 10 000 m. Precipitazioni: 0 mm (0%).
Riepilogo del giorno
Gela, 26 febbraio 2026: giornata dominata da un campo di alta pressione con cieli sereni, assenza di precipitazioni e ventilazione molto debole. Le temperature varieranno tra circa 12 °C nelle ore più fredde e 15 °C nelle ore centrali. Pressione stabile intorno a 1026–1027 hPa e visibilità generalmente ottima (10 km). Condizioni favorevoli per attività all'aperto; nessuna criticità meteorologica prevista.