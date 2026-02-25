Meteo Gela — 26 febbraio 2026: giornata stabile con cieli sereni

A Gela il 26 febbraio 2026 tempo stabile, cieli sereni e temperature tra 12°C e 15°C. Previsioni orarie e riepilogo per la giornata.

A cura di Meteorologo 25 febbraio 2026 15:01

Condividi