Meteo Gela, 21 novembre 2026: giornata prevalentemente soleggiata con temperature miti
A Gela il 21 novembre 2026: alternanza di nubi e schiarite, massima intorno a 22°C e venti deboli. Previsioni orarie dettagliate.
Domani a Gela si prospetta una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico: poche precipitazioni e un'alternanza di nubi e schiarite che lasceranno spazio a fasi soleggiate nelle ore centrali. Di seguito il bollettino orario per orientarsi nella giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — temperatura sui 15,9 °C, cielo quasi sereno (cielo sereno), umidità al 79% e pressione stabile a 1022 hPa. Vento debole da nord-ovest a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni nulla (0 mm).
Prima mattina (03:00) — lieve diminuzione della temperatura a 15,0 °C, nubi sparse (70%) ma senza precipitazioni attese. Umidità al 77% e vento da nord-ovest intorno a 2,8 m/s, raffiche fino a 5,1 m/s. Condizioni stabili e visibilità regolare.
Mattina (06:00) — fresco mattutino con 14,4 °C, umidità elevata (86%) e nubi sparse (78%). Vento molto debole da nord-nordovest a 1,3 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s) e pressione in leggero aumento a 1023 hPa. Nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) — aumento sensibile della temperatura a 19,3 °C; il cielo si presenta molto nuvoloso/cielo coperto (94%) ma senza pioggia. Vento moderato da ovest-nord-ovest a 2,3 m/s con raffiche fino a 5,4 m/s. Atmosfera ancora abbastanza umida (63%).
Mezzogiorno (12:00) — condizioni più soleggiate: cielo sereno (9% di nuvolosità) e temperatura massima prevista della giornata sui 22,1 °C. Vento che ruota da ovest a circa 4,7 m/s con raffiche fino a 9,0 m/s. Umidità più bassa (48%), giornata asciutta e gradevole.
Primo pomeriggio (15:00) — si mantiene il clima mite con 21,3 °C e cielo limpido (cielo sereno, 3% di nubi). Vento da ovest intorno a 4,3 m/s (raffiche fino a 7,5 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00) — diminuzione della temperatura a 18,1 °C e aumento della nuvolosità (70%, nubi sparse). Vento debole da nord-ovest a 2,2 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Umidità risale al 80%; comunque nessuna pioggia attesa.
Sera (21:00) — temperature in calo a 15,9 °C, cielo che tende a coprirsi (cielo coperto, 95%), vento molto debole da nord a 1,1 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s) e umidità attorno all'82%. Precipitazioni assenti previste.
Riepilogo del giorno
Gela vedrà il 21 novembre 2026 una giornata generalmente asciutta con assenza di precipitazioni, temperature miti con picco intorno a 22 °C a mezzogiorno e venti per lo più deboli/moderati da ovest. Nubi sparse nelle prime ore e nel tardo pomeriggio/sera, ma ampie schiarite nelle ore centrali: condizioni favorevoli per le attività all'aperto.