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Meteo Gela, 21 aprile 2026: giornata prevalentemente serena con temperature miti

Previsioni per Gela il 21 aprile 2026: cielo sereno, brezze deboli e temperature tra ~15°C e ~19°C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Meteorologo
20 aprile 2026 15:00
Meteo Gela, 21 aprile 2026: giornata prevalentemente serena con temperature miti -
Meteo
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Domani a Gela si profila una giornata tipicamente primaverile: poche nubi, vento debole e temperature piacevoli. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e pianificare le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte si apre con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperatura intorno a 15.5 °C, umidità relativamente elevata (~81%) e pressione sui 1015 hPa. Vento molto debole da NE (circa 1.4 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00)

Continua il quadro di cielo sereno con temperature in lieve diminuzione a 14.8 °C e umidità che scende al 75%. Pressione 1014 hPa. Vento debole da NE (≈1.8 m/s, raffiche 1.7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00)

Al sorgere del sole il cielo resta sereno. Temperatura circa 16.0 °C, umidità 66% e pressione stabile a 1014 hPa. Vento molto leggero, direzione NE (≈1.2 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00)

Mattinata tranquilla con cielo sereno, temperatura in aumento fino a 17.8 °C e umidità intorno al 63%. Pressione 1014 hPa. Il vento ruota leggermente muovendosi da SSW (≈1.8 m/s). Ancora nessuna pioggia attesa.

Mezzogiorno (12:00)

A metà giornata previste condizioni sempre soleggiate, temperatura che sale verso i 18.7 °C, umidità 67% e pressione 1013 hPa. Vento debole da S (≈2.4 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s). Ottime condizioni per il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00)

Il pomeriggio sarà il periodo più caldo: cielo sereno e temperatura massima prevista intorno a 19.0 °C. Umidità in leggera risalita (70%) e pressione 1012 hPa. Vento debole meridionale (≈2.3 m/s). Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Verso il tardo pomeriggio il cielo rimane per lo più sereno con temperatura che scende a circa 17.4 °C e umidità intorno all'80%. Pressione intorno a 1011 hPa. Vento molto leggero da ESE (≈1.7 m/s). Condizioni tranquille per il rientro serale.

Sera (21:00)

La sera vede un aumento delle nubi con nubi sparse (copertura ~52%). Temperatura sui 16.6 °C, umidità 80% e pressione 1012 hPa. Vento debole da E (≈1.5 m/s, raffiche 1.6 m/s). Probabilità di precipitazioni nulla; possibile cielo leggermente velato.

Riepilogo del giorno

Gela per il 21 aprile 2026 avrà una giornata prevalentemente serena, con temperature miti comprese tra circa 15 °C e 19 °C, vento generalmente debole (1–2,5 m/s) e assenza di precipitazioni. Pressione leggermente decrescente ma su valori stabili (1011–1015 hPa). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve aumento della nuvolosità solo in serata.

Previsioni meteo 21 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.5° (perc. +15.2°)
Precip. -
Vento 1.4 NE (max 1.4)
Umidità 81%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.8° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.7)
Umidità 75%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.0° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 1.2)
Umidità 66%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.8° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 1.8 SO (max 1.9)
Umidità 63%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 2.4 S (max 2.9)
Umidità 67%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.0° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 2.3 S (max 2.5)
Umidità 70%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.4° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 1.7 SE (max 1.7)
Umidità 80%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.6° (perc. +16.4°)
Precip. -
Vento 1.5 E (max 1.6)
Umidità 80%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.5° (perc. +16.1°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.9)
Umidità 71%
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