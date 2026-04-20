Meteo Gela, 21 aprile 2026: giornata prevalentemente serena con temperature miti

Previsioni per Gela il 21 aprile 2026: cielo sereno, brezze deboli e temperature tra ~15°C e ~19°C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Gela si profila una giornata tipicamente primaverile: poche nubi, vento debole e temperature piacevoli. Scorri il dettaglio orario per sapere come vestirti e pianificare le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte si apre con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperatura intorno a 15.5 °C, umidità relativamente elevata (~81%) e pressione sui 1015 hPa. Vento molto debole da NE (circa 1.4 m/s, raffiche fino a 1.4 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00)

Continua il quadro di cielo sereno con temperature in lieve diminuzione a 14.8 °C e umidità che scende al 75%. Pressione 1014 hPa. Vento debole da NE (≈1.8 m/s, raffiche 1.7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00)

Al sorgere del sole il cielo resta sereno. Temperatura circa 16.0 °C, umidità 66% e pressione stabile a 1014 hPa. Vento molto leggero, direzione NE (≈1.2 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00)

Mattinata tranquilla con cielo sereno, temperatura in aumento fino a 17.8 °C e umidità intorno al 63%. Pressione 1014 hPa. Il vento ruota leggermente muovendosi da SSW (≈1.8 m/s). Ancora nessuna pioggia attesa.

Mezzogiorno (12:00)

A metà giornata previste condizioni sempre soleggiate, temperatura che sale verso i 18.7 °C, umidità 67% e pressione 1013 hPa. Vento debole da S (≈2.4 m/s, raffiche fino a 2.9 m/s). Ottime condizioni per il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00)

Il pomeriggio sarà il periodo più caldo: cielo sereno e temperatura massima prevista intorno a 19.0 °C. Umidità in leggera risalita (70%) e pressione 1012 hPa. Vento debole meridionale (≈2.3 m/s). Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00)

Verso il tardo pomeriggio il cielo rimane per lo più sereno con temperatura che scende a circa 17.4 °C e umidità intorno all'80%. Pressione intorno a 1011 hPa. Vento molto leggero da ESE (≈1.7 m/s). Condizioni tranquille per il rientro serale.

Sera (21:00)

La sera vede un aumento delle nubi con nubi sparse (copertura ~52%). Temperatura sui 16.6 °C, umidità 80% e pressione 1012 hPa. Vento debole da E (≈1.5 m/s, raffiche 1.6 m/s). Probabilità di precipitazioni nulla; possibile cielo leggermente velato.

Riepilogo del giorno

Gela per il 21 aprile 2026 avrà una giornata prevalentemente serena, con temperature miti comprese tra circa 15 °C e 19 °C, vento generalmente debole (1–2,5 m/s) e assenza di precipitazioni. Pressione leggermente decrescente ma su valori stabili (1011–1015 hPa). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve aumento della nuvolosità solo in serata.