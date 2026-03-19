Meteo Gela, 20 marzo 2026: giornata prevalentemente serena, con debole pioggia in serata

Previsioni per Gela il 20 marzo 2026: temperature miti (circa 10–14°C), vento debole e possibile pioggia leggera in serata. Dettaglio orario.

La giornata del 20 marzo 2026 a Gela si presenta in gran parte tranquilla: cieli sereni e temperature miti saranno la nota dominante, con un episodio di pioggia leggera atteso nel tardo pomeriggio/sera. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – cielo sereno. Temperatura intorno a 10,2 °C (percepita ~9,2 °C), umidità 72%, pressione 1013 hPa. Vento debole da NE ~40° a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Prima mattina (03:00) – cielo sereno. Minima sulle prime ore attorno a 9,7 °C (feels like ~8,7 °C), umidità 74%, pressione 1012 hPa. Vento da N–NNE ~18° a 2,3 m/s (raffiche ~1,9 m/s). Cielo quasi sgombro da nubi (copertura ~6%). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00) – cielo sereno. Temperature intorno a 9,7 °C (percepita ~9,0 °C), umidità 74%, pressione 1013 hPa. Vento debole da NNE ~32° a 1,9 m/s. Copertura nuvolosa trascurabile (3%). Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno. Graduale aumento termico fino a 11,8 °C (feels like ~10,8 °C), umidità 68%, pressione 1013 hPa. Vento leggero da SW ~230° a 1,8 m/s. Condizioni stabili e ottime per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) – cielo sereno. Massima prossima alle ore centrali: 13,2 °C (percepita ~12,5 °C), umidità 70%, pressione 1012 hPa. Vento da SSW ~208° più sostenuto a 3,9 m/s (raffiche fino a 3,9–4,0 m/s). Visibilità 10 km.

Primo pomeriggio (15:00) – poche nuvole. Temperatura massima del giorno vicino a 13,9 °C (feels like ~13,2 °C), umidità 68%, pressione 1011 hPa. Vento da Ovest ~267° a 4,5 m/s con raffiche fino a 4,9 m/s. Copertura nuvolosa contenuta (~12%) ma in lieve aumento. Probabilità di pioggia: ~32%.

Tardo pomeriggio (18:00) – pioggia leggera attesa. Temperatura attorno a 13,1 °C (feels like ~12,3 °C), umidità 67%, pressione 1012 hPa. Precipitazioni previste: circa 0,5 mm nelle tre ore. Vento da W–WNW ~295° a 3,3 m/s (raffiche ~3,8 m/s). Copertura nuvolosa in aumento (~14%). Probabilità di pioggia: ~50% — si consigliano ripari o ombrello per la fascia serale se si è all'aperto.

Sera (21:00) – cielo coperto. Temperature in lieve calo a 12,1 °C (feels like ~11,3 °C), umidità 72%, pressione 1012 hPa. Vento da ENE ~62° a 2,3 m/s (raffiche ~1,9 m/s). Nuvolosità alta e stratificata (copertura ~87%), precipitazioni non previste nelle successive tre ore (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 20 marzo 2026 una giornata complessivamente tranquilla e mite, con cieli per lo più sereni fino al primo pomeriggio e temperature tra circa 9,7 °C e 13,9 °C. Venti generalmente deboli/moderati. Attenzione nel tardo pomeriggio: è prevista pioggia leggera (circa 0,5 mm) attorno alle 18:00 con probabilità intorno al 50%; la sera tornerà cielo coperto ma senza fenomeni significativi nelle ore successive.

Consigli pratici: abbigliamento a strati per la mattina fresca, un ombrello o una giacca impermeabile per il tardo pomeriggio-sera se si prevedono spostamenti all'aperto.