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Meteo Gela, 20 maggio 2026: giornata asciutta con cieli per lo più sereni e vento moderato

Previsioni per Gela 20 maggio 2026: temperature tra 15 °C e 21 °C, cielo sereno o con poche nubi e vento moderato lungo la costa.

A cura di Meteorologo
19 maggio 2026 15:00
Meteo Gela, 20 maggio 2026: giornata asciutta con cieli per lo più sereni e vento moderato -
Meteo
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L'anticipo primaverile si conferma su Gela: una giornata prevalentemente asciutta e abbastanza tranquilla, con brezze variabili che potranno farsi sentire nelle ore centrali. Di seguito il quadro dettagliato per la giornata di domani.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: nubi sparse
  • Temperatura: 16,0 °C (percepita 15,6 °C)
  • Umidità: 73% • Pressione: 1021 hPa
  • Vento: 4,3 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s, provenienza 347° (circa nord)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge attese: 0 mm (0% di probabilità)

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno
  • Temperatura: 14,9 °C (percepita 14,4 °C) — punto più fresco della notte
  • Umidità: 76% • Pressione: 1020 hPa
  • Vento: 3,9 m/s, raffiche 4,5 m/s, provenienza 348° (nord)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno
  • Temperatura: 16,5 °C (percepita 15,9 °C)
  • Umidità: 63% • Pressione: 1022 hPa
  • Vento: 2,6 m/s, raffiche 3,2 m/s, provenienza 344° (nord)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo sereno
  • Temperatura: 19,7 °C (percepita 19,2 °C)
  • Umidità: 56% • Pressione: 1022 hPa
  • Vento: 4,7 m/s, raffiche 4,7 m/s, provenienza 261° (ovest)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo sereno
  • Temperatura: 20,7 °C (percepita 20,6 °C) — valore massimo della giornata
  • Umidità: 69% • Pressione: 1020 hPa
  • Vento: 8,1 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s, provenienza 255° (ovest-sud-ovest)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: nubi sparse
  • Temperatura: 20,4 °C (percepita 20,4 °C)
  • Umidità: 72% • Pressione: 1019 hPa
  • Vento: 9,1 m/s, raffiche fino a 11,3 m/s, provenienza 269° (ovest)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: nubi sparse
  • Temperatura: 20,5 °C (percepita 20,4 °C)
  • Umidità: 67% • Pressione: 1019 hPa
  • Vento: 5,5 m/s, raffiche 7,9 m/s, provenienza 299° (nord-ovest)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno
  • Temperatura: 18,6 °C (percepita 18,0 °C)
  • Umidità: 58% • Pressione: 1020 hPa
  • Vento: 4,3 m/s, raffiche 7,1 m/s, provenienza 22° (nord-nord-est)
  • Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata asciutta e nel complesso soleggiata, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature varieranno indicativamente tra i 15 °C delle ore più fredde e i 21 °C del primo pomeriggio. Vento moderato, con raffiche più forti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Pressione stabile intorno a 1019-1022 hPa. Nessuna precipitazione attesa.

Previsioni meteo 20 maggio 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.0° (perc. +15.6°)
Precip. -
Vento 4.3 N (max 5.2)
Umidità 73%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.9° (perc. +14.4°)
Precip. -
Vento 3.9 N (max 4.5)
Umidità 76%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.5° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 2.6 N (max 3.2)
Umidità 63%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.7° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 4.7 O (max 4.7)
Umidità 56%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.7° (perc. +20.6°)
Precip. -
Vento 8.1 O (max 8.3)
Umidità 69%
15:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.4° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 9.1 O (max 11.3)
Umidità 72%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.5° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 5.5 NO (max 7.9)
Umidità 67%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.6° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 4.3 N (max 7.1)
Umidità 58%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.3° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 2.7 N (max 3.2)
Umidità 62%
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