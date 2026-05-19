Meteo Gela, 20 maggio 2026: giornata asciutta con cieli per lo più sereni e vento moderato

Previsioni per Gela 20 maggio 2026: temperature tra 15 °C e 21 °C, cielo sereno o con poche nubi e vento moderato lungo la costa.

L'anticipo primaverile si conferma su Gela: una giornata prevalentemente asciutta e abbastanza tranquilla, con brezze variabili che potranno farsi sentire nelle ore centrali. Di seguito il quadro dettagliato per la giornata di domani.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 16,0 °C (percepita 15,6 °C)

Umidità: 73% • Pressione: 1021 hPa

Vento: 4,3 m/s, raffiche fino a 5,2 m/s, provenienza 347° (circa nord)

Visibilità: 10 000 m • Piogge attese: 0 mm (0% di probabilità)

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 14,9 °C (percepita 14,4 °C) — punto più fresco della notte

Umidità: 76% • Pressione: 1020 hPa

Vento: 3,9 m/s, raffiche 4,5 m/s, provenienza 348° (nord)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 16,5 °C (percepita 15,9 °C)

Umidità: 63% • Pressione: 1022 hPa

Vento: 2,6 m/s, raffiche 3,2 m/s, provenienza 344° (nord)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 19,7 °C (percepita 19,2 °C)

Umidità: 56% • Pressione: 1022 hPa

Vento: 4,7 m/s, raffiche 4,7 m/s, provenienza 261° (ovest)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 20,7 °C (percepita 20,6 °C) — valore massimo della giornata

Umidità: 69% • Pressione: 1020 hPa

Vento: 8,1 m/s, raffiche fino a 8,3 m/s, provenienza 255° (ovest-sud-ovest)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 20,4 °C (percepita 20,4 °C)

Umidità: 72% • Pressione: 1019 hPa

Vento: 9,1 m/s, raffiche fino a 11,3 m/s, provenienza 269° (ovest)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: nubi sparse

nubi sparse Temperatura: 20,5 °C (percepita 20,4 °C)

Umidità: 67% • Pressione: 1019 hPa

Vento: 5,5 m/s, raffiche 7,9 m/s, provenienza 299° (nord-ovest)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 18,6 °C (percepita 18,0 °C)

Umidità: 58% • Pressione: 1020 hPa

Vento: 4,3 m/s, raffiche 7,1 m/s, provenienza 22° (nord-nord-est)

Visibilità: 10 000 m • Piogge: 0 mm

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata asciutta e nel complesso soleggiata, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature varieranno indicativamente tra i 15 °C delle ore più fredde e i 21 °C del primo pomeriggio. Vento moderato, con raffiche più forti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio. Pressione stabile intorno a 1019-1022 hPa. Nessuna precipitazione attesa.