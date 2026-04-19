Meteo Gela — 20 aprile 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti

A Gela il 20 aprile 2026: cielo sereno per l'intera giornata, venti deboli e temperature tra 15°C e 19°C. Dettaglio orario e consigli.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 20 aprile 2026 si presenta tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: poche sorprese e condizioni stabili. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno. Temperatura intorno a 14,9°C (percepita 14,5°C), umidità al 79% e pressione sui 1018 hPa. Vento debole da NE a 53° a 1,8 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): Cielo sereno e condizioni molto similari alla notte. Temperatura 15,1°C (felt 14,7°C), umidità 76%, pressione 1017 hPa. Vento molto leggero da NNE (29°) a 1,56 m/s; nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Cielo sereno con prime ore di luce. Temperatura 15,9°C (felt 15,4°C), umidità 72% e pressione 1017 hPa. Vento debole da NNW (336°) attorno a 1,08 m/s. Condizioni asciutte e visibilità ottima.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e lieve aumento termico: 17,7°C (felt 17,3°C), umidità 67% e pressione 1017 hPa. Vento da WSW (247°) a 2,32 m/s, raffiche intorno a 2,25 m/s. Giornata ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno pieno, temperatura massima attesa nelle ore centrali: 18,6°C (felt 18,3°C), umidità 70% e pressione 1016 hPa. Vento moderato leggero da WSW (236°) a 3,89 m/s, con raffiche fino a 4,05 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno e temperature stabili attorno a 18,4°C (felt 18,2°C). Umidità 71%, pressione 1015 hPa. Vento da WSW (244°) a 4,21 m/s con raffiche fino a 5,24 m/s: rimane comunque un vento di intensità moderata, non particolarmente intenso.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno e calo termico a 16,9°C (felt 16,7°C), umidità 77% e pressione 1015 hPa. Vento in attenuazione da WSW (252°) a 1,99 m/s. Condizioni asciutte e limpide.

Sera (21:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 16,0°C (felt 15,7°C), umidità 79% e pressione 1016 hPa. Vento debole da E (79°) a 0,89 m/s. Visibilità buona, nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata dominata dal cielo sereno, con temperature tra circa 15°C e 19°C, umidità moderata e pressione stabile intorno a 1015–1018 hPa. I venti saranno generalmente deboli, con un incremento di breve intensità nel primo pomeriggio (massimo ~4,2 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti.