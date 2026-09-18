Meteo Gela — 19 settembre 2026: nubi e brevi piogge, massime fino a 29°C

Gela, 19 settembre 2026 — giornata con nubi diffuse e brevi rovesci al mattino; caldo e umido, temperature tra 23°C e 29°C.

La giornata meteorologica a Gela del 19 settembre 2026 si presenta con un'alternanza di cielo coperto e schiarite, accompagnata da umidità marcata e qualche pioggia breve nelle ore centrali della mattinata. I dettagli orari aiuteranno a pianificare uscite e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura 23,2°C. Umidità molto alta (92%) e sensazione di aria stagnante (feels like 24,0°C). Vento debole da nord-est a circa 1,4 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Pressione attorno a 1018 hPa. Visibilità buona (10.000 m).

Prima mattina (03:00) — cielo coperto, 23,4°C. Umidità ancora molto elevata (96%) e clima piuttosto afoso (feels like 24,3°C). Vento leggero (1,3 m/s, raffiche 2,8 m/s). Probabilità di precipitazione bassa ma presenza di nubi alte e stratificate.

Mattina (06:00) — cielo coperto, 24,5°C. Umidità 86%, pressione 1019 hPa. Vento in lieve aumento da nord (2,3 m/s) con raffiche fino a 4,3 m/s. Probabilità di pioggia contenuta (≈7%), ma la ventilazione debole non allevia la sensazione di caldo umido (feels like 25,2°C).

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera, 27,2°C. Pioggia prevista per la finestra 06–09 con accumulo stimato di circa 1,19 mm nelle ultime 3 ore; probabilità di precipitazione elevata (100% sulle previsioni orarie). Umidità 90% e visibilità ridotta (circa 4.189 m) a causa del rovescio. Vento debole (1,2 m/s) con raffiche fino a 3,3 m/s. Pressione 1021 hPa.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera residua, 29,0°C. Possibili altri piovaschi leggeri con accumulo di 0,38 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione intorno al 20%. Nonostante i rovesci, la temperatura raggiunge la massima del giorno; umidità in diminuzione (76%) ma feels like intorno a 33,9°C, quindi sensazione calda e afosa. Vento da sud-ovest intorno a 2,2 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse, 28,5°C. Cielo che si apre con nubi residue (35% di copertura). Umidità 70%, pressione 1020 hPa. Vento molto debole (1,3 m/s) con lievi raffiche; aria più respirabile rispetto a metà giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole, 26,0°C. Mattinata e primo pomeriggio lasciano spazio a schiarite: umidità risale al 85% ma il calo termico rende il clima più gradevole. Vento leggero da sud (1,5 m/s, raffiche 2,4 m/s). Pressione 1021 hPa.

Sera (21:00) — nubi sparse, 23,8°C. Notte che si rasserena parzialmente con umidità elevata (93%) e leggera brezza (1,5 m/s, raffiche 2,9 m/s). Temperatura intorno ai 24°C, pressione in lieve aumento (1022 hPa); condizioni tranquille ma umide per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 19 settembre 2026 una giornata calda e umida con cielo generalmente nuvoloso e brevi rovesci nella mattinata (accumuli modesti: circa 1,19 mm e 0,38 mm nelle finestre indicate). Le temperature oscilleranno tra circa 23°C e 29°C, con soltanto lieve ventilazione (intorno a 1–3 m/s, raffiche locali fino a 5 m/s). Attenzione al disagio dovuto all'umidità nella tarda mattinata e a possibili riduzioni di visibilità durante i rovesci; per il resto, schiarite nel pomeriggio e serata relativamente tranquilla.