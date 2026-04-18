Meteo Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata
Previsioni per Gela, 19 aprile 2026: cieli sereni, temperature tra 14°C e 19°C e vento debole. Dettaglio orario e riepilogo della giornata.
Un rapido sguardo alle previsioni per Gela nella giornata del 19 aprile 2026: una giornata che si preannuncia stabile e con cieli prevalentemente sereni. Di seguito troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto, seguito da un riepilogo finale.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 14,5 °C (percepite 13,9 °C). Umidità al 76% e pressione sui 1016 hPa. Vento debole da NE a 2,8 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Probabilità di precipitazioni nulla (0 mm).
Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve salita a 15,1 °C; umidità 75% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNE a 2,5 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s. Nessuna precipitazione prevista.
Mattina (06:00): Cielo sereno, temperatura attorno a 16,0 °C, umidità 68% e pressione in leggero aumento a 1017 hPa. Vento debole da NNE a 2,1 m/s, raffiche contenute. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.
Mezza mattinata (09:00): Sole pieno con cielo sereno e temperatura che sale a 18,3 °C; umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento debole da SSW attorno a 1,9 m/s, raffiche fino a 1,5 m/s. Assenza di precipitazioni (0 mm).
Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e temperatura massima prevista della giornata, circa 18,7 °C (percepita 18,4 °C). Umidità 68% e pressione 1018 hPa. Vento moderatamente debole da SSW a 4,0 m/s con raffiche pari a 4,0 m/s. Condizioni stabili e soleggiate.
Primo pomeriggio (15:00): Ancora cielo sereno, temperatura intorno a 18,2 °C, umidità 73% e pressione 1017 hPa. Vento debole da SSW a 2,9 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna pioggia attesa.
Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno con lieve calo termico a 16,9 °C, umidità in aumento al 80% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da SSW a 1,3 m/s, raffiche minime. Serata che si prepara tranquilla.
Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura attorno a 16,0 °C, umidità 82% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ENE a 1,3 m/s, raffiche contenute. Visibilità buona e precipitazioni assenti.
Riepilogo del giorno
Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata con cieli sereni per l'intero arco della giornata. Temperature comprese tra circa 14,5 °C e 18,7 °C, umidità in lieve aumento verso sera e pressione intorno a 1016–1018 hPa. Venti deboli (generalmente sotto i 4 m/s) con direzione variabile dal settore nord-orientale al pomeriggio/sera da SSW. Nessuna precipitazione prevista (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto; consultare aggiornamenti locali in caso di variazioni.