Meteo Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata

Previsioni per Gela, 19 aprile 2026: cieli sereni, temperature tra 14°C e 19°C e vento debole. Dettaglio orario e riepilogo della giornata.

A cura di Meteorologo 18 aprile 2026 15:00

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