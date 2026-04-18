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Meteo Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata

Previsioni per Gela, 19 aprile 2026: cieli sereni, temperature tra 14°C e 19°C e vento debole. Dettaglio orario e riepilogo della giornata.

A cura di Meteorologo
18 aprile 2026 15:00
Meteo Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata -
Meteo
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Un rapido sguardo alle previsioni per Gela nella giornata del 19 aprile 2026: una giornata che si preannuncia stabile e con cieli prevalentemente sereni. Di seguito troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto, seguito da un riepilogo finale.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 14,5 °C (percepite 13,9 °C). Umidità al 76% e pressione sui 1016 hPa. Vento debole da NE a 2,8 m/s, raffiche fino a 2,7 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Probabilità di precipitazioni nulla (0 mm).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve salita a 15,1 °C; umidità 75% e pressione 1016 hPa. Vento molto debole da NNE a 2,5 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): Cielo sereno, temperatura attorno a 16,0 °C, umidità 68% e pressione in leggero aumento a 1017 hPa. Vento debole da NNE a 2,1 m/s, raffiche contenute. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00): Sole pieno con cielo sereno e temperatura che sale a 18,3 °C; umidità 60% e pressione 1018 hPa. Vento debole da SSW attorno a 1,9 m/s, raffiche fino a 1,5 m/s. Assenza di precipitazioni (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e temperatura massima prevista della giornata, circa 18,7 °C (percepita 18,4 °C). Umidità 68% e pressione 1018 hPa. Vento moderatamente debole da SSW a 4,0 m/s con raffiche pari a 4,0 m/s. Condizioni stabili e soleggiate.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora cielo sereno, temperatura intorno a 18,2 °C, umidità 73% e pressione 1017 hPa. Vento debole da SSW a 2,9 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno con lieve calo termico a 16,9 °C, umidità in aumento al 80% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da SSW a 1,3 m/s, raffiche minime. Serata che si prepara tranquilla.

Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura attorno a 16,0 °C, umidità 82% e pressione 1018 hPa. Vento debole da ENE a 1,3 m/s, raffiche contenute. Visibilità buona e precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Gela, 19 aprile 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata con cieli sereni per l'intero arco della giornata. Temperature comprese tra circa 14,5 °C e 18,7 °C, umidità in lieve aumento verso sera e pressione intorno a 1016–1018 hPa. Venti deboli (generalmente sotto i 4 m/s) con direzione variabile dal settore nord-orientale al pomeriggio/sera da SSW. Nessuna precipitazione prevista (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto; consultare aggiornamenti locali in caso di variazioni.

Previsioni meteo 19 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.5° (perc. +13.9°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 2.7)
Umidità 76%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.1° (perc. +14.7°)
Precip. -
Vento 2.5 NE (max 2.2)
Umidità 75%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.0° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 2.1 NE (max 2.2)
Umidità 68%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.3° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.5)
Umidità 60%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 4.0 S (max 4.0)
Umidità 68%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.2° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 2.9 SO (max 3.0)
Umidità 73%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.9° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 1.4)
Umidità 80%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.0° (perc. +15.8°)
Precip. -
Vento 1.3 NE (max 1.4)
Umidità 82%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.1° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.7)
Umidità 82%
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