Meteo Gela — 18 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata con brezze costiere
A Gela, il 18 maggio 2026 è previsto tempo stabile e prevalentemente sereno, venti deboli-moderati e temperature tra 14.6°C e 18.8°C.
Il 18 maggio 2026 a Gela si profila una giornata metalmente tranquilla: condizioni stabili, prevalenza di cielo sereno e brezze costiere variabili. Scorrendo le fasce orarie vedremo poche variazioni termiche e bassa probabilità di precipitazioni, con qualche accenno di vento soprattutto nelle ore centrali.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno con temperatura intorno a 14.6°C (percepita 13.95°C). Umidità al 72% e pressione 1014 hPa. Vento da NE a circa 4.3 m/s con raffiche fino a 5.49 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (nessuna precipitazione prevista, 0 mm).
Prima mattina (03:00): cielo sereno, temperature stazionarie attorno a 14.7°C (feels like 14.23°C). Umidità 77%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 2.7 m/s, raffiche fino a 2.5 m/s. Condizioni molto stabili, visibilità 10 km.
Mattina (06:00): poche nuvole, temperatura in lieve aumento a 16.0°C (percepita 15.45°C). Umidità 70% e pressione 1017 hPa. Vento debole da N-NE a circa 1.4 m/s, raffiche contenute. Tempo asciutto, probabilità di precipitazioni 0%.
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, con termometro a 17.8°C (feels like 17.28°C). Umidità 65% e pressione stabile a 1017 hPa. Vento ruota dai quadranti meridionali (SW) intorno a 3.0 m/s, raffiche intorno a 2.2 m/s. Ottima visibilità e condizioni adatte ad attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, massimo diurno vicino a 18.6°C (percepita 18.23°C). Umidità 66% e pressione 1017 hPa. Vento da SO moderato a circa 5.0 m/s, raffiche segnalate a 4.3 m/s. Tempo stabile e soleggiato, precipitazioni assenti.
Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno, temperatura massima prevista ~18.8°C (feels like 18.47°C). Umidità 67% e pressione 1016 hPa. Vento da SO intorno a 5.0 m/s con raffiche fino a 4.94 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto, con una ventilazione moderata.
Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno, lieve calo termico a 18.1°C (percepita 17.83°C). Umidità aumenta al 73%, pressione 1017 hPa. Vento sempre da SO a circa 4.5 m/s, raffiche fino a 4.98 m/s. Serata che si prepara tranquilla ma con brezza persistente.
Sera (21:00): cielo sereno, temperatura intorno a 17.3°C (feels like 17.09°C). Umidità al 76% e pressione 1018 hPa. Vento molto debole da S attorno a 0.9 m/s, raffiche fino a 2.0 m/s. Condizioni notturne asciutte e stabili, visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Giornata caratterizzata da tempo stabile e prevalente sole a Gela, con temperature che oscillano tra circa 14.6°C nelle ore più fredde e 18.8°C nel primo pomeriggio. Venti deboli-moderati da quadranti meridionali nelle ore centrali e deboli la sera; probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%). Condizioni ideali per attività all'aperto, ma attenzione alle brezze costiere nelle ore centrali del giorno.