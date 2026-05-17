Meteo Gela — 18 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata con brezze costiere

A Gela, il 18 maggio 2026 è previsto tempo stabile e prevalentemente sereno, venti deboli-moderati e temperature tra 14.6°C e 18.8°C.

A cura di Meteorologo 17 maggio 2026 15:00

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