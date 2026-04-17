Meteo Gela — 18 aprile 2026: giornata stabile con cieli sereni e qualche nube pomeridiana

Previsioni per Gela il 18 aprile 2026: temperature miti, venti deboli e nubi sparse nel pomeriggio. Dettaglio orario e consigli utili.

L'aria a Gela per il 18 aprile 2026 promette una giornata generalmente tranquilla: prevalgono cieli sereni con qualche addensamento nel pomeriggio. Di seguito trovate il dettaglio orario per orientarvi al meglio, senza sorprese significative ma con dati utili per attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura attesa intorno a 15,6 °C (sensazione termica 15,2 °C). Umidità al 74%, pressione stabile a 1014 hPa. Vento debole da nord (circa 2,9 m/s, raffiche fino a 3,0 m/s). Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni trascurabili, 0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno con lieve calo termico a 15,3 °C e umidità intorno al 70%. Pressione 1014 hPa. Vento sempre debole da nord-est (2,5 m/s, raffiche 2,5 m/s). Condizioni molto tranquille, ideale per spostamenti notturni o prime ore del mattino.

Mattina (06:00) — cielo sereno, temperature in lieve aumento a 16,2 °C (sensazione 15,6 °C). Umidità 69%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da nord-est (2,2 m/s). Attese condizioni stabili e soleggiate, con ottima visibilità.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e temperature più miti attorno a 19,0 °C (sensazione 18,6 °C). Umidità scende al 60%, pressione leggermente salita a 1015 hPa. Vento debole, direzione variabile ma mediamente intorno a 2,2 m/s; raffiche fino a 3,1 m/s. Buone condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno con temperatura vicina a 18,9 °C. Umidità 68% e pressione 1014 hPa. Vento da sud-ovest a circa 3,2 m/s con piccole raffiche (fino a 4,2 m/s). Giornata complessivamente gradevole, con innocui spostamenti di vento.

Primo pomeriggio (15:00) — Aumento della copertura nuvolosa: nubi sparse (copertura circa 58%). Temperatura intorno a 18,6 °C (sensazione 18,3 °C), umidità al 72% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud (2,6 m/s, raffiche 3,6 m/s). Probabilità di pioggia contenuta (16%); precipitazioni possibili ma non attese in modo significativo (al momento nessuna accumulazione prevista).

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse persistono ma senza fenomeni rilevanti. Temperatura prevista 17,3 °C, umidità 78% e pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-est (2,4 m/s, raffiche 2,5 m/s). Serata che si prepara fresca e in parte nuvolosa, con bassa probabilità di pioggia.

Sera (21:00) — Ritorno a cielo sereno o a tratti poco nuvoloso. Temperatura intorno a 16,6 °C (sensazione 16,3 °C), umidità 74% e pressione in lieve aumento a 1016 hPa. Vento debole da est (2,4 m/s, raffiche 2,7 m/s). Notte tranquilla in arrivo, adatta a attività all'aperto serali.

Riepilogo del giorno

Gela il 18 aprile 2026 vivrà una giornata prevalentemente stabile e mite, con cieli per lo più sereni e vento generalmente debole (intorno a 2–3 m/s). Nel primo pomeriggio è prevista una lieve aumento della nuvolosità con bassa probabilità di pioggia (circa 16%), ma senza fenomeni significativi attesi. Temperature tra circa 15,3 °C nelle ore più fresche e 19,0 °C nelle ore più calde. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, consigliato un leggero indumento per la sera.