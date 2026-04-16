Meteo Gela, 17 aprile 2026: temperature miti, nubi e qualche pioggia pomeridiana

Gela, 17 aprile 2026 — giornata con temperature intorno a 15-18°C, venti deboli e possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio e sera.

L'aria a Gela per il 17 aprile 2026 rimane nel complesso mite ma variabile: nottata coperta che lascerà spazio a schiarite mattutine, con un aumento della nuvolosità e brevi precipitazioni nel pomeriggio e nel primo serale. Venti deboli e visibilità buona faranno da cornice a una giornata senza fenomeni intensi, pur richiedendo attenzione a chi si muove all'aperto nel tardo pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperature attorno a 15,8 °C, umidità 73%, pressione 1016 hPa. Vento debole da nord a 3,0 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna pioggia prevista nelle prossime ore.

Prima mattina (03:00) — nubi sparse. Temperature in lieve calo a 15,1 °C, umidità 70%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da nord a 1,6 m/s, raffiche minime. Condizioni stabili e cielo parzialmente nuvoloso, visibilità buona.

Mattina (06:00) — nubi sparse. Mattinata fresca con 15,7 °C, umidità 70% e pressione 1015 hPa. Vento debole da nord intorno a 2,0 m/s. Cieli parzialmente coperti, senza precipitazioni previste nelle prime ore del giorno.

Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole. Aumento termico a 18,1 °C, umidità 65%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ovest a circa 2,0 m/s. Schiarite più ampie; condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole, vento in rinforzo. Temperatura intorno a 18,3 °C, umidità 71% e pressione 1014 hPa. Vento da ovest-sud-ovest a 4,8 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s. Cieli in prevalenza poco nuvolosi, prestare attenzione alle raffiche isolate.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura in lieve calo a 17,2 °C, umidità 82%, pressione 1013 hPa. Probabilità di precipitazioni elevata (pop 1) con accumulo stimato 1,19 mm nelle 3 h. Vento debole da WSW a 3,0 m/s, raffiche fino a 4,7 m/s. Cielo più nuvoloso: possibile pioggia leggera intermittente.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera e cielo coperto. Temperatura circa 16,6 °C, umidità 86%, pressione 1014 hPa. Accumulo previsto 1,8 mm nelle 3 h; probabilità di precipitazioni elevata. Vento debole da nord-est a 1,4 m/s con raffiche di 1,4 m/s. Fase con piogge deboli, in attenuazione verso sera.

Sera (21:00) — poche nuvole e miglioramento. Temperatura intorno a 16,3 °C, umidità 80%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NNE a circa 2,3 m/s, raffiche fino a 2,3 m/s. Cieli che tendono a schiarire, precipitazioni terminate o molto deboli.

Riepilogo del giorno

Gela, 17 aprile 2026: giornata nel complesso mite con massime attorno a 18 °C e minime sui 15–16 °C. Venti generalmente deboli, con un incremento moderato a mezzogiorno; visibilità buona. Attenzione al passaggio di pioggia leggera tra il primo pomeriggio e il tardo pomeriggio (accumuli contenuti, ~1–2 mm). Nessun fenomeno intenso previsto: consigliato un ombrello in caso di spostamenti nel pomeriggio/sera.