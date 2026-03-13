Meteo Gela — 14 marzo 2026: pioggia notturna e schiarite nel pomeriggio

A Gela il 14 marzo 2026: pioggia leggera durante la notte, attenuazione mattutina e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature intorno a 11–14 °C.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 14 marzo 2026 parte con condizioni variabili: qualche piovasco nella notte lascia spazio a schiarite sempre più ampie nel corso del pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi su precipitazioni, temperature e vento.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera attesa nella prima parte della notte. Temperatura intorno a 10.5 °C (percepita ~9.6 °C), umidità 76%. Precipitazioni contenute, circa 0,14 mm nelle 3 ore e probabilità di pioggia del 20%. Vento da Ovest intorno a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s; cielo poco nuvoloso.

Prima mattina (03:00) — Ancora pioggia leggera possibile, con temperatura in lieve aumento a 11.8 °C e umidità alta (81%). Accumulo previsto circa 0,36 mm nelle 3 ore, probabilità di pioggia 44%. Vento debole da Ovest-Nord-Ovest intorno a 2,5 m/s; cielo parzialmente nuvoloso.

Mattina (06:00) — Residui rovesci deboli nella prima mattinata: pioggia leggera e temperatura intorno a 11.4 °C (feels like ~10.7 °C). Pioggia stimata 0,29 mm nelle 3 ore, probabilità 45%. Vento molto debole (circa 2,0 m/s) e nuvolosità variabile.

Mezza mattinata (09:00) — Tendenza all'attenuazione delle precipitazioni: ancora qualche piovasco isolato (0,11 mm nelle 3 ore; pop 20%). Temperatura in crescita a 12.9 °C, umidità in diminuzione. Vento molto debole (~1,0 m/s) e cielo con nubi sparse.

Mezzogiorno (12:00) — Passaggio a condizioni più stabili e poche nuvole. Massima diurna prevista attorno a 13.9 °C, umidità 68% e pressione sui 1010 hPa. Assenza di pioggia (pop 0) e vento moderato da Sud-Ovest intorno a 3,5 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno o quasi, con temperatura intorno a 13.6 °C. Vento da Sud-Ovest sui 3,3 m/s; condizioni favorevoli per attività all'aperto. Nessuna precipitazione prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) — Valori in lieve calo: 12.3 °C e cielo ancora sereno. Vento molto debole (~0,8 m/s) e umidità intorno al 73%. Serata che si annuncia tranquilla e stabile.

Sera (21:00) — Nubi sparse con temperatura sui 11.6 °C. Vento debole da Est (~1,6 m/s) e assenza di precipitazioni significative. Visibilità buona (10 km) e condizioni generalmente calme.

Riepilogo del giorno

Per Gela il 14 marzo 2026 si prevede una notte con pioggia leggera e probabilità di rovesci fino alle prime ore del mattino, seguita da un graduale miglioramento. Nel corso della giornata il cielo si rasserenerà, con massime intorno a 13–14 °C e venti deboli-moderati. Consigli: tenere a portata di mano un ombrello per la mattina, mentre il pomeriggio è adatto ad attività all'aperto.