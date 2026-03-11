Meteo Gela, 12 marzo 2026: giornata per lo più tranquilla con un passaggio di pioggia leggera
A Gela il 12 marzo 2026: temperature miti, venti deboli e un breve episodio di pioggia nel primo pomeriggio. Previsioni orarie e consigli.
Domani a Gela si prospetta una giornata generalmente calma, con temperature miti per il periodo e venti generalmente deboli. Un nucleo instabile sfiora la costa nel primo pomeriggio portando pioggia leggera a carattere breve: attentione per chi ha programmi all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) – poche nuvole. Temperatura 12,2 °C (percepita 11,6 °C), umidità 82%, pressione 1025 hPa. Vento debole da NE a 2,1 m/s con raffiche fino a 2,1 m/s (34°). Visibilità buona, circa 10 km. Cielo per lo più sereno con innocue velature.
Prima mattina (03:00) – nubi sparse. Temperatura 11,8 °C (percepita 11,2 °C), umidità 80%, pressione 1023 hPa. Vento leggero da N-NE a 2,1 m/s, raffiche 2,0 m/s (28°). Probabilità di precipitazione bassa (0%). Visibilità 10 km.
Mattina (06:00) – nubi sparse. Temperatura 11,7 °C (percepita 11,0 °C), umidità 79%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da N a 1,6 m/s, raffiche 1,5 m/s (23°). Cielo parzialmente nuvoloso, atmosfera fresca e stabile.
Mezza mattinata (09:00) – cielo sereno. Temperatura 13,8 °C (percepita 13,1 °C), umidità 71%, pressione 1024 hPa. Vento debole da WSW a 1,5 m/s, raffiche 1,3 m/s (244°). Giornata che prende carattere soleggiato con cielo limpido.
Mezzogiorno (12:00) – cielo sereno. Temperatura 14,8 °C (percepita 14,2 °C), umidità 74%, pressione 1023 hPa. Vento moderato-debole da WSW a 4,3 m/s, raffiche fino a 4,1 m/s (237°). Sole prevalente, condizioni ideali per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00) – pioggia leggera. Temperatura 15,0 °C (percepita 14,6 °C), umidità 76%, pressione 1022 hPa. Vento da W a 5,2 m/s con raffiche 5,2 m/s (257°). Precipitazione prevista circa 0,15 mm nelle 3 ore, probabilità di pioggia ~43%. Breve episodio di pioggia leggera, localizzato.
Tardo pomeriggio (18:00) – poche nuvole. Temperatura 13,8 °C (percepita 13,4 °C), umidità 81%, pressione 1021 hPa. Vento da Ovest a 3,6 m/s, raffiche 4,1 m/s (275°). Schiarite in serata dopo il passaggio piovoso; cielo con modeste velature.
Sera (21:00) – cielo sereno. Temperatura 13,2 °C (percepita 12,7 °C), umidità 81%, pressione 1022 hPa. Vento debole da N-NW a 1,2 m/s, raffiche 2,2 m/s (328°). Tempo tranquillo e piuttosto mite per il periodo, visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 12 marzo 2026 una giornata prevalentemente tranquilla, con temperature tra circa 11,7 °C e 15,0 °C, venti generalmente deboli da quadranti occidentali nel corso del giorno e un breve episodio di pioggia leggera atteso nel primo pomeriggio (circa 0,15 mm, probabilità ~43%). Consiglio: portare un accorgimento impermeabile se si prevede di stare all'aperto dalle 15:00 alle 16:30, per il resto condizioni favorevoli alle attività esterne.