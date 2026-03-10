Meteo Gela — 11 marzo 2026: giornata variabile, possibili piovaschi serali

Previsioni per Gela, 11 marzo 2026: nottata umida e fresca, giornata variabile con schiarite mattutine e pioggia leggera in serata.

La giornata meteorologica di domani a Gela si prepara a offrire transitamenti nuvolosi e una breve finestra di tempo stabile in mattinata: non mancano però condizioni favorevoli a un debole episodio piovoso in serata. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi nelle attività quotidiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura intorno a 11.8 °C (percepita 11.2 °C), umidità alta al 84% e pressione sui 1025 hPa. Vento da NE intorno a 4.2 m/s con raffiche fino a 4.5 m/s. Nuvolosità variabile (circa 61%), visibilità buona (10 km). Condizioni generalmente asciutte.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura circa 11.5 °C (percepita 10.9 °C), umidità 84%, pressione 1024 hPa. Vento da NE a 4.5 m/s con raffiche fino a 5.1 m/s. Copertura nuvolosa quasi completa (98%); bassa probabilità di precipitazioni immediate.

Mattina (06:00) — nubi sparse con temperature intorno a 11.3 °C (percepita 10.7 °C). Umidità stabile al 84% e pressione 1025 hPa. Vento ancora da NE a circa 4.6 m/s (raffiche 5.2 m/s). Le schiarite aumentano gradualmente favorendo un avvio di giornata più luminoso.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno. Nota positiva della giornata: temperatura in salita fino a 15.2 °C (percepita 14.5 °C), umidità in calo al 66% e pressione ancora intorno ai 1025 hPa. Vento più debole da E (≈2.0 m/s). Ottime condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole, massima attesa circa 16.0 °C (percepita 15.4 °C), umidità 67% e pressione 1024 hPa. Il vento ruota dai quadranti meridionali (circa 4.5 m/s con raffiche fino a 4.1 m/s) favorendo aria leggermente più mite; visibilità buona.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto in aumento. Temperatura 14.96 °C, umidità 79% e pressione in leggera diminuzione a 1023 hPa. Vento da S intorno a 5.0 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Attenzione a un aumento della nuvolosità che renderà il pomeriggio più grigio.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera possibile. Precipitazioni moderate sul breve periodo: pioggia stimata 0.16 mm nelle 3 ore e probabilità di pioggia ~20% (pop 0.2). Temperatura attorno a 14.2 °C (percepita 13.9 °C), umidità 83% e pressione 1024 hPa. Vento S-SSE a circa 2.9 m/s con raffiche fino a 4.3 m/s. Consigliato avere con sé un ombrello in caso di rovesci locali.

Sera (21:00) — nubi sparse con cessazione delle precipitazioni attese e temperature in discesa verso 13.3 °C (percepita 12.9 °C). Umidità 83%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da ESE intorno a 0.9 m/s e nuvolosità ridotta (26%). Serata relativamente tranquilla ma fresca.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una notte umida e fresca, una mattinata con buone schiarite e temperature in aumento fino a circa 16 °C, seguita da un pomeriggio con aumento della nuvolosità e possibile pioggia leggera tra il tardo pomeriggio e la serata (accumulo limitato, circa 0.16 mm). Venti generalmente deboli-moderati, pressione stabile attorno ai 1023–1025 hPa. Per gli spostamenti serali è consigliabile prevedere un indumento antivento e un ombrello leggero.