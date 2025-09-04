Meteo del 5 settembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 5 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela si prepara a regalare una giornata dalle condizioni meteorologiche piuttosto favorevoli, con diverse sfumature nelle varie ore del giorno. Le previsioni per domani, 5 settembre 2025, promettono un mix di cieli sereni e qualche nube sparsa, con temperature che si manterranno piacevoli. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci aspetta per ogni fascia oraria.

Le previsioni dettagliate per Gela

Notte: La nottata avrà inizio con una temperatura di 23.84°C, accompagnata da un'umidità del 76%. Il cielo sarà parzialmente coperto con poche nuvole, garantendo comunque una visibilità di 10 km. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 2.27 m/s, mentre le raffiche raggiungeranno 1.87 m/s.

Prima mattina: All'alba, la temperatura scenderà leggermente a 22.47°C. L'umidità si manterrà simile, al 75%, con nubi sparse che caratterizzeranno il cielo. Il vento, ora proveniente da nord, avrà una velocità di 1.45 m/s e le raffiche si attenueranno a 1.23 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, la temperatura salirà a 23.12°C, mentre l'umidità calerà al 68%. Il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, con il vento che cambierà direzione a nord, soffiando a 0.7 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il sole splenderà su un cielo sereno, con una temperatura di 25.26°C. L'umidità si ridurrà ulteriormente al 58%, mentre il vento inizierà a spirare da ovest-sudovest a 2.46 m/s, con raffiche che toccheranno i 2.08 m/s.

Mezzogiorno: Le condizioni di cielo sereno continueranno anche a mezzogiorno, con la temperatura che raggiungerà un picco di 26.51°C. Il vento si intensificherà, provenendo da ovest-sudovest a 5.12 m/s, e le raffiche si faranno più vigorose a 4.98 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà limpido e la temperatura si attesterà intorno ai 26.52°C. L'umidità risalirà leggermente al 61%, con il vento che continuerà a soffiare da ovest-sudovest a 5.23 m/s, e raffiche che raggiungeranno i 6.47 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura inizierà a scendere a 25.03°C, con un aumento dell'umidità al 71%. Il cielo sereno dominerà ancora, con venti da sud-est a 2.18 m/s e raffiche di 2.41 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con una serata serena e una temperatura di 24.34°C. L'umidità sarà al 67%, mentre il vento proveniente da est si muoverà a 2.62 m/s, con raffiche che si attesteranno a 2.7 m/s.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che oscilleranno tra i 22.47°C e i 26.52°C. Il vento soffierà principalmente da ovest-sudovest durante il giorno, con velocità che raggiungeranno i 5.23 m/s nel primo pomeriggio. L'umidità varierà tra il 58% e il 76% nell'arco delle 24 ore. Non sono previste precipitazioni, garantendo così una giornata ideale per attività all'aperto.