Meteo del 30 settembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 30 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela di domani promettono una giornata interessante dal punto di vista meteorologico. Con l'alternarsi di nuvole e qualche schiarita, i cittadini possono aspettarsi un clima variabile, perfetto per chi ama le sorprese. Scopriamo insieme nel dettaglio come si svilupperanno le condizioni meteo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 22.29°C e una lieve brezza da est a 3.47 m/s. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con un tasso di umidità del 68%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1018 hPa.

Prima mattina: Le nuvole aumenteranno, coprendo il cielo completamente. La temperatura scenderà leggermente a 21.87°C, con umidità al 69%. Il vento continuerà a soffiare da est, leggermente più forte, a 3.61 m/s.

Mattina: Le nuvole persisteranno, mantenendo il cielo coperto. La temperatura sarà di 21.42°C e l'umidità sarà al 68%. Il vento si calmerà, con una velocità di 2.93 m/s proveniente da nord-est.

Mezza mattinata: Si prevede un leggero miglioramento con nubi sparse. La temperatura salirà a 23.06°C e l'umidità scenderà al 64%. Il vento sarà leggero, proveniente da sud, a 1.66 m/s.

Mezzogiorno: Il cielo tornerà a essere coperto, con una temperatura di 24.02°C. L'umidità rimarrà stabile al 63%, mentre il vento soffierà da sud-ovest a 2.93 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse e una temperatura costante di 24.03°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 3.89 m/s, provenendo da ovest.

Tardo pomeriggio: La temperatura inizierà a calare leggermente, attestandosi a 23.87°C. Il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con un'umidità del 56% e venti moderati da ovest a 3.56 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo completamente coperto e una temperatura di 23.56°C. L'umidità si manterrà al 56% e il vento soffierà leggermente da ovest a 2.13 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Nel complesso, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con qualche sprazzo di sole durante la mezza mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 21.42°C e i 24.03°C, garantendo un clima mite. I venti saranno leggeri, provenendo principalmente da est e ovest, senza particolari fenomeni di rilievo. In sintesi, una giornata ideale per chi preferisce un clima variabile e privo di precipitazioni, perfetta per godersi la città con serenità.