Meteo del 17 settembre 2025 a Gela | Sole, nuvole o pioggia? Ecco le previsioni

Che tempo farà domani 17 settembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il meteo di domani a Gela promette di essere interessante, con diverse sfumature nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche varieranno leggermente, passando da cieli sereni a nubi sparse, offrendo un quadro meteorologico dinamico. Scopriamo insieme cosa ci attende nelle prossime ore.

Previsioni dettagliate per la giornata del 17 settembre 2025

Notte: La giornata inizierà sotto un cielo sereno, con una temperatura di 23.3°C. L'umidità al 62% renderà l'aria piacevolmente fresca, mentre il vento soffierà leggero da nord-est a 2.14 m/s.

Prima mattina: Verso le prime ore del mattino, il cielo resterà limpido, e la temperatura aumenterà leggermente a 24.6°C. L'umidità si ridurrà al 58%, con venti deboli da nord-est a 1.7 m/s.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, Gela continuerà a godere di un cielo sereno. La temperatura rimarrà stabile intorno ai 24.6°C, mentre l'umidità scenderà al 52%. I venti saranno lievi, provenienti da nord-est a 1.61 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattina, le condizioni cambieranno leggermente, con l'apparizione di alcune nubi sparse. La temperatura salirà a 26.7°C, e l'umidità si stabilizzerà al 47%. I venti si sposteranno da sud-ovest a 1.74 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo. La temperatura raggiungerà i 27.7°C, con una sensazione di calore percepito di 28.3°C. L'umidità sarà al 52%, e i venti soffieranno da sud-ovest a 4.98 m/s, con raffiche fino a 5.32 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo vedrà un aumento delle nubi sparse, con una temperatura di 27.6°C e una sensazione di calore percepito di 29.2°C. L'umidità aumenterà al 64%, mentre i venti da ovest potranno raggiungere i 6.11 m/s, con raffiche fino a 7.24 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una temperatura che scenderà a 26.1°C. L'umidità salirà al 75%, e i venti gireranno da sud-est a 2.5 m/s, con raffiche fino a 3.53 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo coperto. La temperatura sarà intorno ai 25.6°C, con una sensazione di calore percepito di 26°C. L'umidità scenderà leggermente al 68%, mentre i venti soffieranno da est a 3.13 m/s, con raffiche fino a 4.69 m/s.

Conclusioni sulla giornata meteorologica del 17 settembre 2025

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un inizio sereno e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23.3°C e i 27.7°C, offrendo un clima mite e gradevole. I venti saranno generalmente deboli, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio. Nel complesso, si prospetta una giornata piacevole, ideale per attività all'aperto, con l'unico accorgimento di tenere presente l'aumento delle nubi verso il pomeriggio e la sera.